Izolovať sa od ostatných, ak máte pozitívny test, už nie je povinné. Povinnosť domácej päťdňovej izolácie osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID–19 sa oddnes 20. marca ruší. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ). Ktoré opatrenia platia aj naďalej?

S protipandemickými opatreniami žijeme už vyše troch rokov, úplne prvé preventívne opatrenia boli u nás prijaté ešte 6. marca 2020, keď sa na Slovensku potvrdil prvý pozitívny prípad. Už 12. marca Ústredný krízový štáb zaviedol prvý raz povinnosť domácej karantény – 14 dní musel ostať doma v izolácii každý, kto prišiel zo zahraničia. Ani po vyše 1 100 dňoch sme sa opatrení tak celkom nezbavili. Teraz sa však ruší jedno z posledných.

Osoby s COVID-19 oddnes nebudú mať povinnú 5-dňovú domácu izoláciu. Úrad verejného zdravotníctva kompletne zrušil vyhlášku k izolácii osôb pozitívnych na COVID-19 a ku karanténe úzkych kontaktov s účinnosťou oddnes 20. marca 2023 po dohode s ministerstvom zdravotníctva a odborným konzíliom.

„Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu vzhľadom na aktuálne cirkulujúce varianty SARS-CoV-2 a na podiel ľudí, ktorí COVID-19 prekonali a/alebo boli kompletne zaočkovaní. Ochorenie COVID-19 sa tak v tomto smere dostáva na úroveň ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Pacienti by sa však mali, tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach, riadiť pokynmi svojho lekára a liečiť sa doma. „Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. COVID-19 je infekčné ochorenie a hoci domáca izolácia už nebude povinná, berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín," upozornil Mikas. V prípade nutnosti ísť von, napríklad po lieky, treba dbať na správne nosenie respirátora i hygieny rúk.

Vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest zostáva nateraz v platnosti. „V súčasnosti má stále opodstatnenie - ešte máme relatívne vysokú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia,“ ozrejmil Mikas. Respirátor je aktuálne povinný pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára a zákazníkov lekární.

