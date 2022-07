Dve ženy, Rakúšanka a Rumunka, prišli minulý týždeň v piatok o život pri útoku žraloka pri egyptskom pobreží Červeného mora. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na egyptské ministerstvo životného prostredia. Obe ženy napadol žralok pri plávaní južne od letoviska Hurgada. Či išlo o toho istého jedinca, zatiaľ nie je známe.

Podľa agentúry APA v prípade Rakúšanky išlo o 68-ročnú ženu zo spolkovej krajiny Tirolsko, ktorá bola na dovolenke v Egypte. Pri útoku prišla o ruku a nohu a zomrela v nemocnici. Rakúske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo v nedeľu "úmrtie rakúskeho občana v Egypte", neuviedlo však ďalšie podrobnosti.

To, čo sa v obľúbenom letovisku Slovákov v týchto chvíľach deje, opísali turisti pre portál Gazeta. „Po prvej obeti pláže nezatvorili. Mohli sme slobodne plávať. Ako je to v Egypte bežné, chceli to ututlať. Spamätali sa až po druhej obeti,“ povedala ruská turistka Žanna, ktorá je ubytovaná v rovnakom hoteli ako tragicky zosnulá Rumunka. Žena z Rumunska, ktorej smrť nahlásili až po prvom tragickom incidente, mohla byť podľa ruskej turistiky prvou obeťou. "V izbe sa neobjavila dva dni. Jej telo našli na koraloch 300 metrov od miesta, kde sa odohral prvý prípad. Bola v príšernom stave," povedala pre zahraničný portál.

Bezvládne telo ženy si začali údajne dovolenkári okamžite nakrúcať na mobilné telefóny. Prítomní policajti však svedkov vyzvali, aby si z telefónov fotografie okamžite vymazali. Žene po útoku totiž chýbala jedna polovica tela.

Ruska dodala, že napriek trojdňovému zákazu kúpania po incidente neboli pláže v oblasti Hurgady uzavreté. „Po prvom incidente vôbec nezatvorili pláže. Včera a dnes sme sa všetci normálne kúpali. Ako vždy to chceli ututlať. Pláže zatvorili, až keď sa objavila druhá obeť. Nechcú prísť o turistov, to je už taká klasika. Spravia pre to všetko," povedala.

Rumunské ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na informácie získané od egyptských úradov potvrdilo v nedeľu agentúre AFP smrť rumunského občana, ktorú "zrejme" spôsobil útok žraloka pri Hurgade.

Úrady guvernorátu Červené more v piatok nariadil zatvorenie všetkých pláží v oblasti na tri dni.

K tragédii však podľa niektorých dovolenkárov nemuselo vôbec prísť. Ako povedali pre zahraničný portál, plavčíkov upozornili na žraloka vo vode 20 minút pred incidentom. Namiesto toho, aby pláž zatvorili, ich však vysmiali. V Sahl Hasheesh vraj žiadne žraloky nie sú a nikdy ani neboli.

