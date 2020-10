6 Slovákov a Sloveniek sa rozhodlo otvorene prehovoriť o svojej skúsenosti s ochorením COVID-19. Príznaky sa u nich dosť líšili, niektorí majú následky aj mesiace po prekonaní choroby. V jednej veci sa však zhodujú, za najhoršiu vec na celom ochorení označili všetci to isté.

Doposiaľ na Slovensku testy odhalili viac ako 20-tisíc nakazených novým koronavírusom. Vyliečiť sa podarilo už 6 031 ľuďom, šiesti z nich sa rozhodli otvorene prehovoriť o priebehu, príznakoch, dlhodobých následkoch COVID-19 a o tom, v čom je toto ochorenie iné ako chrípka.

Ivane, ktorá predtým veľa športovala, zdravo jedla a nikdy nebývala chorá trvalo 4 - 5 mesiacov, kým sa vyliečila a ešte ani dnes sa necíti na 100 percent fit. „Mne to začalo infekciou v oku. Za prvých 5 týždňov, čo som bola v karanténe som mala asi 4 - 5 infekcií v očiach. Potom som mala horúčku 39, ale iba jeden deň. Rovnako ma začal bolieť aj žalúdok, mala som tráviace ťažkosti,“ opísala začiatok ochorenia.

Rozdiel od chrípky je zásadný. „Od chrípky to bolo odlišné v tom, že mi praskali cievky v očiach, mala som bolesti hlavy, bolesti pri dýchaní, bolel ma hrudník, kašeľ bol miestami taký silný, že sa mi chcelo zvracať,“ vysvetlila ďalšia vyliečená pacientka.

U Petra mala choroba rýchly nástup. „Behom 3 hodín sa u mňa prejavili všetky príznaky. Vyskočila mi teplota na 38,5, bolesti svalov som mal po celom tele a kašeľ bol veľmi hlboký, vychádzal z priedušiek a bol intenzívny,“ povedal. Aj keď choroba prišla rýchlo, odísť sa jej nechcelo.

Petrovi doktorka po 4 mesiacoch po odznení príznakov zistila, že kapacita jeho pľúc je na úrovni 80 percent: „Bol som u doktorky na röntgen, vypočula ma a urobila mi aj spirometriu a zistila, že kapacita mojich pľúc nie je taká, ako by mala byť. Bola okolo 80 percent, čo pre zdravého človeka nie je postačujúce. Takže keď to zhrniem, musím povedať, že nie je to len chrípočka.“

Nie je sám, ktorému ostali následky. Viaceré štúdie potvrdzujú, že mnoho ľudí má dlhotrvajúce problémy aj po prekonaní ochorenia. Podľa štúdie výskumného tímu z nemocnice v Hradci Králové až 49 percent zo sledovaných 79 pacientov malo aj tri mesiace po vyliečení. 30 percent z nich malo poruchy štruktúry pľúc.

Ivane ostali následky na žalúdku: „Tri mesiace potom, čo som už bola negatívna, stále som sa cítila zle. Doktorka ma poslala ku gastroenterológovi, preto, že sa mi stále zhoršovali bolesti žalúdka. On sa mi pozrel sondou do žalúdka a zistil, že mám eróziu po celom žalúdku, čiže som mala úplne zjazvenú stenu žalúdka.“

