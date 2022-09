Ceny plynu v Európe pokračujú v prudkom raste! Vysoké faktúry za energiu nezvládajú platiť domovy dôchodcov, nemocnice, firmy či školy. Nový školský rok sa pri tom začína už za dva dni a riaditelia škôl stále netušia, ako im štát pomôže pri platení vysokých faktúr za energie.

Keď v základnej škole Petra Kellnera Hostinského v Rimavskej Sobote videli novú faktúru za plyn, pedagógovia v zborovni sa chytali za hlavy. Nestačili sa diviť. „Cena plynu stúpla o viac ako 450 percent. Pôvodné platby plynu boli 1 321 eur mesačne, od septembra 2022 sa zvýšili na 5 980 eur,“ povedala nášmu denníku riaditeľka školy Anita Antalová.

„Zvýšené ceny energie a inflácia ovplyvnili aj stravovanie žiakov v školskej jedálni, výška stravného totiž nepokryje nákup potravín. Nepomáha ani preradenie do vyššieho pásma. Teraz je na rade ministerstvo školstva, aby navýšilo sumu stravného v jednotlivých pásmach,“ povedala, pričom zdôraznila, že majú úplne obmedzený nákup na skvalitňovanie vyučovania, keďže nevedia, ako sa budú ceny energií ďalej vyvíjať.

Opatrenia už pritom prijali v prvom polroku 2022, týkali sa šetrenia elektrickou energiou aj plynom. „Počas víkendov sme teplotu len temperovali a v čase prázdnin sme vypínali kúrenie úplne,“ uviedla Anita Antalová, ktorá priznala, že bez pomoci štátu sa zaobídu len veľmi ťažko. Pripravení sú dokonca aj na dištančné vyučovanie. „Spoliehame sa na to, že štát školám pomôže vykryť zvýšenie cien energií. Ak by hrozilo dištančné vzdelávanie, týkalo by sa to všetkých škôl, to ešte teraz neviem s istotou povedať, ale určite sa aj na túto možnosť pripravíme,“ povedala, pričom pripomenula, že si nevie predstaviť, že by v triedach znížili teplotu na 19 stupňov, keďže deti väčšinu času presedia.

