Hrozí ĎALŠÍ KOLAPS v zdravotníctve? AHA, nie každý dostane STABILIZAČNÝ PRÍSPEVOK!

Vodiči sanitiek nedostanú stabilizačný príspevok. Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) to označila za diskriminačné. Môže to podľa nej spôsobiť zvýšený odlev, čo by ohrozilo fungovanie dopravnej zdravotnej služby. Vyzvala vládu a ministerstvo zdravotníctva, aby medzi oprávnených poberateľov príspevku zahrnula aj vodičov. Čo na to rezort?