V sobotu popoludní zasypala lavína vo Vysokých Tatrách piatich ľudí, z ktorých dvaja neprežili. Skupinka turistov ignorovala nielen výstrahy, ale aj varovania chatárov a do Priečneho sedla vo Vysokých Tatrách sa vybrali napriek lavínovému nebezpečenstvu. Na čo si dávať pozor, kedy situáciu nepodceňovať a môžu byť napríklad nebezpečné aj relatívne príjemné prechádzky?

Nádielka snehu nepriniesla iba krásne zasnežené hory a čarovné výhľady, ale aj nebezpečenstvo. „Ťažko povedať, v ktorom ročnom období sú hory bezpečnejšie. V lete vás môže zastihnúť búrka. V zime sú aj kratšie dni, hrozí lavínové nebezpečenstvo, terén je zložitejší, sú nižšie teploty,“ vysvetľuje horský vodca Ján Kořínek. Aj preto sú niektoré zo známych turistických chodníkov počas zimy uzavreté. „Na známejších trasách ako sú Rysy či Kriváň, ktoré sú uzavreté v dôsledku zimnej uzávery, by ste od 1. novembra do 14. júna nemali nič robiť. Rovnako ani v Priečnom sedle,“ pripomína horský vodca. Práve tam sa vybrali aj dvaja Slováci, Marián a Vladimír z Prešova. Na Téryho chate, kde ich naposledy videli, dvojicu Slovákov zamestnanci varovali. Napriek tomu sa rozhodli vyraziť na Zbojnícku chatu cez Priečne sedlo. Práve spomínaná trasa patrí podľa Tatrancov medzi obťažnejšie.

Priateľka jedného z turistov čakala na dvojicu v Starom Smokovci. Tí však nedorazili a nedvíhali ani mobilné telefóny. „Po preverení chát v trase postupu, sa záchranárom podarilo zistiť, že dvojicu bolo posledný raz vidieť na Téryho chate, odkiaľ sa napriek varovaniam zamestnancov vybrali do Priečneho sedla. Vzápätí sa podarilo zistiť, že v približne rovnakom čase sa aj zo Zbojníckej chaty do Priečneho sedla vybrala dvojica turistov, no pre zlé podmienky pod sedlom sa otočili a vrátili sa na Zbojnícku chatu. Zo sedla nevideli nikoho zostupovať a v snehu neboli žiadne stopy,“ informovala na webovej stránke Horská záchranná služba.

Oblasť pod Priečnym sedlom šiel okamžite preveriť dobrovoľný záchranár pracujúci na chate spolu s ďalším kolegom. Z doliny spozorovali veľkú lavínu, ktorá sa uvoľnila spod Priečneho sedla. Vizuálne a aj pomocou lavínových vyhľadávačov preto začali prehľadávať lavínovisko, no bezúspešne. Zo Starého Smokovca medzitým odišli záchranári s vyhľadávacím systémom Recco a dvaja psovodi s lavínovými psami. „Po príchode na lavínovisko krátko za sebou pes označil miesta zasypania oboch mužov. Žiaľ, 36 a 41 – roční turisti pád lavíny neprežili,“ doplnili horskí záchranári.

