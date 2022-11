Horecký hlási VEĽKÉ ZMENY so stravovaním na školách: Od budúceho roka bude všetko INAK! ×

Rezort školstva od začiatku budúceho roka navýši finančné pásma na stravovanie. Od 1. januára 2023 by namiesto pôvodných troch pásiem malo platiť päť nových finančných pásiem. Upraviť by sa malo aj zaradenie dospelých stravníkov, ktorí by mali byť zaradení do finančných pásiem "B". Zvýšenie finančných pásiem dlhodobo požadujú zriaďovatelia aj školské jedálne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR o tom informovalo v tlačovej správe