Zakrvavené ruky a obrázky nenarodených detí. Do toho mená a fotografie slovenských popredných gynekológov, ktorých anonym obviňuje zo zabitia a z vykonania interrupcií. „Toto je tabuľa hanby. Lebo oni sa majú za čo hanbiť a spoločnosť o nich potrebuje vedieť,” písalo sa ešte včera hneď v úvode na webovej stránke potratari.com. Podľa webu vraj treba týchto „akože lekárov“ vytlačiť na okraj spoločnosti a motivovať ich, aby so zabíjaním nenarodených detí prestali. Autori stránky dokonca tvrdia, že „ak nám dajú prísľub, že už potraty robiť či obhajovať nebudú, z tabule hanby ich radi odstránime“. Webová stránka potratári.com od včerajška nefunguje.

Čo na "tabulu hanby" hovoria pôrodníci?

Medzi lekármi, ktorí sa ocitli na „tabuli hanby“ je ako prvý expert na pôrodníctvo na Slovensku a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Bratislave Jozef Záhumenský. Ako sa vyjadril pre denník Plus JEDEN DEŇ, považuje to za cielený útok na svoju osobu. „Ja som túto stránku poctivo ignoroval, až kým som nebol predvolaný vyšetrovateľom podať svedeckú výpoveď, vtedy som si musel prvýkrát prečítať obsah stránky. Jednoznačne to vnímam ako cielený útok na moju osobu, pretože sa tam lživým spôsobom napáda moja odbornosť a práca nielen v súvislosti s témou umelých potratov. U ostatných kolegov, ktorí sú menovaní na stránke, sa vždy spomína iba ich vzťah k tematike potratov, nespochybňuje sa ich odbornosť,“ povedal.

Záhumenský za tým vidí politiku. „Myslím si, že ľudia z tohto okraja spoločnosti očakávali, že pri súčasnom zložení parlamentu pretlačia svoje videnie sveta aj pre zvyšok populácie. Neboli úspešní, tento parlament končí, tak sa v nich hromadí frustrácia a zrejme takéto stránky im pomôžu ju ventilovať,“ uviedol. Prízvukoval, že najúčinnejšími spôsobmi, ako zabrániť neželaným potratom, sú adekvátna rodičovská výchova a dostupná účinná antikoncepcia.

Potraty na klinikách už zásadne nerobíme

Na webovej stránke zverejnili aj fotografiu hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslava Borovského. Ako nášmu denníku povedal, netuší, prečo sa na stránke objavilo jeho meno. „Neviem, prečo som tam ja aj všetci ostatní, keďže na klinikách už zásadne potraty nerobíme. Vykonávajú ich súkromné zariadenia, ak ide o osoby ako také. Hovorím to za seba aj za docenta Redechu (pôrodník Martin Redecha, ktorého meno bolo tiež na webovej stránke – pozn. red.), my sme proti potratom. Celá táto situácia je nám preto nepríjemná, gynekologická spoločnosť si to nezaslúži,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ Borovský. Ako dodal, právne kroky zatiaľ nemá v pláne podniknúť. „My morálno-etické hodnoty nedávame do politiky. Keď je zákon schválený, my ho plníme tak, aby bol pre naše ženy čo najmenej škodlivý,“ dodal pôrodník. K téme sa pre televíziu Markíza vyjadril aj právnik Peter Kováč. “Je to nepravdivé skutkové konanie. Aj ohováranie je trestný čin,” upozornil.

