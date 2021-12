Ešte v roku 2012 išiel s Igorom Matovičom (48) do volieb na jednej kandidátke, teraz hovorí, že šéfa OĽaNO treba vyhnať zo slovenskej politiky, pretože je ohrozením pre krajinu. V posledných voľbách to Alojzovi Hlinovi (51) nevyšlo s KDH. Teraz to skúša s lídrom mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomášom Druckerom (43). Alojz Hlina nám v rozhovore povedal, prečo vzniklo toto spojenectvo, ako sa mu darí v gastro biznise aj koľko dotácií dostal ako podnikateľ od štátu.

Prečo práve Tomáš Drucker a Dobrá voľba?

- Máte nejaký politický priestor a vidíte v ňom politických hráčov. Už nemá zmysel robiť ešte menší slížik, naopak, má zmysel sa spájať. My sme boli v priebežnom kontakte už po voľbách 2020, keď sme reagovali na ten bláznivý nápad vládnych novín. Ak by vznikli, boli sme pripravení robiť opozičné noviny.

Aké boli vaše mesiace po neúspechu vo voľbách, keď sa KDH tesne nedostalo do parlamentu?

- V živote sú ťažké chvíle. Toto nebolo jednoduché. Samozrejme, že po voľbách to zamrzelo, lebo štyri roky som sa naozaj intenzívne venoval tej práci. A ja už keď niečo robím, tak poriadne. Aby toho nebolo málo, týždeň nato nám pre koronu zavreli naše gastro prevádzky. Ja nežijem z politiky, ja žijem pre politiku a živí ma to, čo vyrobíme v našich prevádzkach, ktoré nám zavreli týždeň alebo dva týždne po voľbách. Takže mi ešte bolo pridané a snažil som sa prežiť aj podnikateľsky, ale myslím si, že sa to ako-tak podarilo.

Teraz ste si povedali, že do parlamentu patríte, preto to skúšate znova?

- S KDH sme prehrali tesne. V absolútnom počte dostalo KDH viac hlasov ako v predošlých voľbách, no pre vyššiu účasť to nestačilo. Keby ste prehrali o triedu, tak je to jasné, ale my sme prehrali o kúsok. Viete, ja ten svoj politický príbeh považujem za nedopovedaný a beriem to ako výzvu. Politika je o tom niečo ukázať a dokázať. Dokážete to, keď nie ste opozičný poslanec, ale keď ste v exekutíve. Keď máte možnosť realizovať to, čo hovoríte.

Mali ste po voľbách nádej, že budeme mať dobrú vládu s premiérom Igorom Matovičom?

- Ilúzie k Igorovi Matovičovi som stratil dávno. Odišiel som od neho po polroku a po troch dňoch v karavane a čudujem sa ostatným, ktorí sú s ním už vyše 10 rokov. Parlamentná demokracia je systém, ktorý dokáže riadiť krajinu, ale parlamentná demokracia nie je strana, ktorá má štyroch členov plus bratrancov, sesternice a ideme vládnuť. To je ohrozenie parlamentnej demokracie.

Dnes si čo myslíte o Igorovi Matovičovi?

- Nosí v sebe pocit nejakého mesianizmu, chce sa silou-mocou vryť do pamäte. Dokázal, že v exekutíve nie je doma a je ohrozením pre krajinu. Prirovnal by som to k človeku, ktorý v starom Grécku zapálil Akropolu len preto, aby si ho história pamätala. Obávam sa toho, že keď budeme plniť túžby Igora Matoviča, hrozí nám, že sa z toho budeme spamätávať ešte niekoľko generácií.

Aký je váš názor na Borisa Kollára?

- Ja žasnem, aké podoby dokáže mať politika na Slovensku. Keby ste mi pred niekoľkými rokmi povedali, že Kollár bude predsedom parlamentu, tak by som vám povedal „nebláznite“ alebo „vytriezvite“. Toto považujem za extrém a chcem veriť, že do ešte väčšieho extrému nepôjdeme.

Je v súčasnej koalícii lepší možný premiér, ako je Eduard Heger?

- Máte tam veľkého technokrata Sulíka. Viete, celé voľby boli o emóciách, „racio“ úplne vymizlo. Tá emočná vlna vyplavila Matoviča na 25 percent, ale stalo sa mu to, ako sa hovorí, včera ho milovali, dnes nenávidia. Tých emócií je dnes opäť veľa a treba technokraticky riadiť krajinu, preto sa mi javí, že je to miesto pre Sulíka. Z toho, čo tam teraz je, sa mi zdá najpríčetnejší.

S OĽaNO a so Smerom vylučujete spoluprácu?

- Pokračovanie Matoviča je ohrozenie pre krajinu. OĽaNO vytiahlo Fica z politického hrobu. Obaja by už mali v politike skončiť.

Na tlačovke, na ktorej ste oznámili spoluprácu s Tomášom Druckerom, bol aj Rado Baťo, bývalý poradca Andreja Kisku či Ivety Radičovej. Aké bude jeho miesto v strane?

- Rado Baťo je súčasťou predsedníctva.

