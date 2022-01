Vláda ešte pred Vianocami rozhodla, že reštaurácie sa napokon otvoria aj u nás. Sme totiž jedinou krajinou v Európe, ktorá ich zatvorila. Novela vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa k činnosti prevádzok začne platiť od pondelka 3. januára.

„Budú sa môcť otvoriť aj pre konzumáciu na mieste, a to len pre osoby v režime OP," informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. To znamená, že do prevádzok môžu pustiť len ľudí, ktorí sa preukážu očkovaním či prekonaním ochorenia covid-19 v posledných 180 dňoch.

Čo treba dodržať

maximálna obsadenosť 50 % kapacity zariadenia

konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,

obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti,

zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi

Pre neočkovaných donáška, jedálne s výnimkou

„Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální," doplnila Račková.

