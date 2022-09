Pandémia a tvrdý lockdown pripravili o prácu tisícky Slovákov! Najviac utrpel gastropriemysel, malí podnikatelia museli prepúšťať, v najhorších prípadoch zatvorili prevádzky úplne. Boj s koronavírusom sa nepodarilo vyhrať ani po dvoch rokoch a mnohí sa obávajú, že scenár so striktnými opatreniami sa zopakuje. Na aké opatrenia sa máme pripraviť a čo bude v prípade, že sa objaví ďalší variant?

Keďže leto sa už skončilo a spolu s jeseňou prichádza chrípkové obdobie, Slováci sa boja, že vláda spolu s odborníkmi a hlavným hygienikom Jánom Mikasom pristúpia k opätovnému zavedeniu opatrení.

„Pokiaľ sa neobjaví nejaký významný variant, ktorý by zmenil aktuálnu situáciu k horšiemu, tak nepredpokladáme, že by sme museli pristúpiť k takým vážnym opatreniam, ako sme pristúpili v minulosti,“ potvrdzuje Ján Mikas. „Nie je naším cieľom robiť opatrenia týkajúce sa povinností, chceli by sme ísť cestou odporúčaní a informovať ľudí o tom, ako sa chrániť,“ vysvetľuje.

Vrásky na čele robí mnohým aj návrat k režimu OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Tí, ktorí neboli zaočkovaní, nemohli ísť napríklad do obchodov, práce alebo na večeru do reštaurácie. Na Slovensku máme celkovo zaočkovaných 2 792 696 ľudí, z čoho všetky dávky dostalo 2 546 887 z nich.

K tomu, aby sme dosiahli 60-percentnú zaočkovanosť a vybudovali si kolektívnu imunitu, by sa muselo dať zaočkovať ešte viac ako pol milióna Slovákov. K tomuto číslu však máme poriadne ďaleko, keďže za jediný deň sa podľa webovej stránky korona.gov.sk dá zaočkovať v priemere 10 ľudí.

Ján Mikas však tvrdí, že ani napriek tejto štatistike sa návrat k režimu OTP neočakáva. „Myslím si, že vakcína bola a bude dostupná. Každý má informácie o svojom zdravotnom stave, každý vie odhadnúť mieru rizika, každý by mal prebrať zodpovednosť za svoje zdravie a zvážiť, či sa dá zaočkovať alebo nie. Ja si myslím, že očkovanie ostane ako odporúčané,“ predpokladá hlavný hygienik.

