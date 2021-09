Aký vývoj epidemiologickej situácie očakávate v najbližších dňoch?

- Očakávame nárast, pretože posledný týždeň sa počet prípadov zdvojnásobil. Pre tento delta variant je to typické, že sa šíri rýchlejšie geometrickým radom. Ak predtým jeden nakazil dvoch, tak teraz infikuje štyroch.

Mali by sme sa teda obávať?

- Vzhľadom na to, že nemáme dostatočne zaočkovanú populáciu, tak určite k nejakým problémom príde. Deti v tejto situácii tiež zohrávajú svoju úlohu ako šíritelia. Nemusia mať symptómy, nemusia mať závažné klinické stavy, i keď ojedinele sa môžu vyskytnúť, lebo aj u detí sú zaznamenané ťažie stavy, ale nie tak často ako u dospelých.

Koho sa týka riziko nakazenia?

- Naši starší občania môžu byť v rizikovom prostredí a to aj po očkovaní dvomi dávkami. Ak sú imunitne oslabení, nemuseli si vytvoriť dostatočnú hladinu protilátok, v čase už mohla hladina protilátok teoreticky aj klesnúť, takže môžu byť vystavení šíreniu vírusu. Chorobnosť nám narastie v mladších ročníkoch, ale môžeme mať postihnutých aj starších, dokonca aj zaočkovaných, keďže delta variant je špecifický.

Dá sa povedať, že epidemiologická krivka už rastie exponenciálne (v násobkoch)?

- Krivka prudko narastá. Či rastie exponenciálne sa ešte nedá jednoznačne povedať, keďže ide len o druhý týždeň. Ale dôležité je, že to narastá, chorobnosť ide hore a ten dvojnásobný skok niečo znamená. No nemusí to byť ešte katastrofa, ak budú dodržiavané prijaté opatrenia, vrátane testovania a rešpektovania situácií, ktoré sú popísané v covid automate. V takom prípade by sme to mohli zvládnuť.

Máme už na Slovensku komunitné šírenie?

- Zatiaľ si myslím, že ide o reťazové šírenie. Komunitné šírenie znamená, že nevieme, kto od koho ochorel. Pokiaľ je to lokalizované v jednom okrese, tam sa ešte dá dohľadať, kto bol s kým v styku, či sa zúčastnil nejakých spoločenských podujatí. Reťazové šírenie môže byť aj také, že dieťa sa infikuje v škole alebo to do nej zavlečie, ďalšie dieťa do svojej rodiny, odtiaľ na pracovisko. Pokiaľ nemáme skontrolovaných pracovníkov, ktorí sú zamestnaní napríklad vo veľkých halách, tak tam môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu, ale stále hovoríme o reťazovom šírení. Ide o prenos z jedného prostredia do druhého, zo školy do rodiny, z rodiny do firmy, z firmy do ďalšej rodiny a podobne. Stále však ide o reťazové šírenie, lebo keď to detailne rozoberieme, tak vieme, odkiaľ infekcia išla.

