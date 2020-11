Druhé stupne základných škôl a stredné školy sú zatvorené od 26. októbra. Pôvodne to malo byť do 27. novembra, no tento termín je otázny. O otváraní škôl sa hovorí už 2 týždne, no definitívne slovo nepadlo. Minister školstva v tom má jasno, deti by sa mali vrátiť do lavíc už o pár dní. S tým však premiér nesúhlasí, výnimkou by mala byť jedna skupina žiakov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) dnes na tlačovej konferencii vyhlásil, že chce, aby sa deti a študenti vrátili do škôl v pondelok 30. novembra. Podľa jeho slov je dôležité, aby študenti a žiaci mali kontakt s učiteľmi a kolektívom: „Učitelia robia maximum vo vzdelávaní na diaľku, no samotná škola je nenahraditeľná."

Školy by sa mali riadiť všeobecnými pravidlami a navyše špeciálnym školským semaforom. Novinkou je, že by mali vzniknúť mobilné testovacie jednotky, ktoré by na základe požiadavky riaditeľa vedeli prísť na danú školu a dobrovoľne pretestovať učiteľov alebo žiakov so zákonnými zástupcami.

Pred zatvorením škôl v októbri po nahlásení pozitívneho prípadu na škole RÚVZ okamžite zatvoril školu na 5 – 10 dní. „Tým, že by teraz po dvoch alebo troch dňoch vedel riaditeľ kontaktovať tento mobilný odberný tím, ktorý by tam prišiel a pretestoval by napríklad kuchárky alebo učiteľov, vedeli by sme znížiť ten čas, tých 5 – 10 dní a žiaci by sa mohli skôr vrátiť," vysvetlil Gröhling s tým, že ministerstvo školstva má na tento nápad vyčlenené finančné prostriedky, ktoré poskytne mestám.

V otázke otvárania škôl sa však Gröhling nezhodne s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), podľa ktorého by sa školy do konca roka otvoriť nemali. Návrat do lavíc by sa podľa neho mal konať až po Troch kráľoch.

Dnes premiér názor trochu zmenil a pred zasadnutím Ústredného krízového štábu povedal, že istá skupina študentov by sa do škôl vrátiť mohla už o týždeň: „Čokoľvek sa bude uvoľňovať až potom, keď klesneme pod 750-denný priemer. Idem na rokovanie Ústredného krízového štábu s tým, aby sme aspoň maturantov pustili do školy.“

