Nemáte dom so záhradou, no aj tak by ste si chceli niečo ugrilovať? Pokiaľ bývate v byte s balkónom, ako adekvátna alternatíva sa naskytá práve grilovanie sa balkóne. Čo na to zákony?

Kým za plotom rodinného domu môžete bez obmedzenia grilovať koľko chcete, na balkóne či terase bytového domu to už také samozrejmé nie je. Vo všeobecnosti neexistuje zákon, ktorý by niečo také zakazoval. Dôležité je nahliadnuť do všeobecne záväzných nariadení obce či mesta, v ktorom bývate. Kým Bratislava alebo Nitra takéto grilovanie povoľuje, v Žiline alebo Prešove môžete zaň dostať pokutu 33 eur, v správnom konaní dokonca až 150 eur.

Všeobecné nariadenie však nemusí platiť pre všetky bytovky. Konečné slovo má domový poriadok jednotlivých bytov. Pri starých bytoch by s grilovaním na balkóne nemal byť problém, nové bytovky väčšinou takéto niečo zakazujú.

S pokutou sa však môžete stretnúť aj keď splníte vyššie uvedené, a to vďaka Občianskemu zákonníku. Ten hovorí, že susedov nemôžete nad mieru obťažovať hlukom, prachom, pachmi, dymom a podobne. Ak na vás niektorý zo susedov zavolá kvôli grilovačke políciu, tá vás najprv príde len napomenúť. Pri druhej návšteve si už však od vás vypýtajú 33 eurovú pokutu.

Ak však máte so susedmi dobré vzťahy, stačí si už len zvoliť vhodný gril. Máte v podstate na výber z dvoch možností. Ideálnou voľbou je, samozrejme, nedymiaci gril, či už plynový alebo elektrický. Na klasiku v podobe grilu na drevené uhlie by ste ale mali rýchlo zabudnúť, keďže by ste ním ľahko mohli vydymiť susedov.

Nech už použijete akýkoľvek gril, buďte v prvom rade opatrní. Hasiči takýto druh prípravy jedál neodporúčajú. Veľmi ľahko môže vzniknúť bytový požiar, keďže grilovanie je rovnako nebezpečným zdrojom možného požiaru ako otvorený oheň.

