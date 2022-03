Zajtra to budú dva týždne, odkedy Putinova armáda napadla Ukrajinu, no doteraz sa Rusom podarilo obsadiť len jedno väčšie mesto Cherson a Ukrajinci nepoľavujú v húževnatom odpore. Niekdajší najvyššie postavený Slovák v NATO, generál Pavel Macko, tvrdí, že vojna sa zrejme bude naťahovať, prinesie ešte veľa obetí a utrpenia, keďže Putin momentálne nemá ako rozumne z konfliktu vycúvať. Zároveň naznačil aj tri scenáre, ako by sa to celé mohlo skončiť.

Ako hodnotíte postup Ruska - keby ste vy velili tejto operácii, boli by ste spokojný?

- Určite by som nebol spokojný, pretože z toho, čo sme videli predtým, než sa začali operácie, tak Rusko si sústreďovalo vojská zo všetkých smerov, ktoré boli preňho dostupné - zo severu, z východu, z juhu. O to ťažšie to mali Ukrajinci, ktorí nevedeli, odkiaľ príde hlavný úder, museli rozplynúť obranu na všetky smery, útočník bol vo výhode. Prvý deň operácie sme videli veľký celoplošný útok na všetky strategické ciele vnútri Ukrajiny. To mi hneď dalo signál, že to bude veľká vojna, nie ako hovoril prezident Putin, že to je nejaká špeciálna misia na denacifikáciu a demilitarizáciu. Reálne začali ničiť strategické ciele - protivzdušnú obranu, miesta velenia, miesta politického riadenia. Začali prenikať prvé jednotky na územie Ukrajiny, ktoré mali vytvoriť akési predpolie na ďalší postup. Prvý deň to vyzeralo, že takto sa robí blesková vojna - rýchlo obsadiť politické centrum, zmeniť režim.

Ukrajinci však kládli odpor, čo spomalilo postup Ruska...

- Po prvých troch dňoch bolo zrejmé, že operácia bude prebiehať úplne inak. Po tom, čo Rusi zbombardovali strategické ciele a prenikli do územia, nepodarilo sa im získať žiadny kľúčový terén. Pokúsili sa o výsadok v blízkosti Kyjeva, začali útočiť v smere na Charkov, čo keby sa im podarilo preniknúť hlbšie do územia a zároveň by z juhu prenikli ďalšie jednotky, tak by dokázali rozdeliť ukrajinské vojská a dostať ich pod tlak. Lenže nič z toho sa nepodarilo. Ruské vojská si so sebou vezú zásoby len na dva, na tri dni, tie im došli. Ukrajinci celkom účinne útočili na zásobovacie konvoje, ktoré išli hneď za jednotkami v prvej línii. Kládli húževnatý odpor, čo bolo prvé strategické prekvapenie pre útočiace vojská. Možno očakávali odpor ozbrojených síl, ale už prvé dni sme videli, že aj občania, ktorí mali holé ruky, ich nevítali s kytičkami, ale naopak, hádzali po nich zápalné fľaše. Tam sa to začalo lámať, lebo sa ukázalo, že bude treba viac sily. Dnes sme dva týždne v konflikte a vidíme ho statický. Rusi nedokázali využiť to, čo my vojaci nazývame dynamický vojenský manéver. Máte delostrelecké ničenie, raketometné paľby, tanky, za nimi rýchlo postupujú mechanizované jednotky, ktoré sú kryté zo vzduchu, jednak taktickým letectvom - výsadkármi, a tým veľkým letectvom. Toto Rusom chýbalo a akoby sa len začali zhromažďovať pred veľkými mestami, začali s nátlakovou hrou, čo je signál, že táto vojna nebude blesková.

Rusi útočia na jadrové elektrárne, televíznu vežu, obytné zóny. Čo to hovorí o ich stratégii?

- Tým, že nedokázali dobyť kľúčové priestory, začali viac používať delostrelectvo, letecké bombardovanie, preto sme videli zasiahnuté nemocnice, civilné objekty. Rusi sa trochu poučili z vojny v Čečensku - vtedy nasadili tanky a mechanizované vojská priamo do mesta, kde im to brániaci sa Čečenci ničili. V meste potrebujete pešiakov, keďže musíte vyčistiť každú ulicu, každú budovu. Teraz sa neodvážili vstúpiť tankmi do veľkých miest, posielali menšie jednotky, lenže Ukrajinci boli na to pripravení.

