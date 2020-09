Gabriela Vážna (39) prekonala už dve rakoviny, no nikdy sa nevzdala. Prvé ochorenie jej diagnostikovali pred desiatmi rokmi, hneď po narodení bábätka. „Keď sa narodila moja dcérka a ja som ostala bez muža, musela som od neho utiecť, pretože ma bil. Chcela som zachrániť seba a svoje dieťa, ostala som sama. Dva mesiace po jej narodení som si nahmatala hrčku v prsníku, ktorá veľmi rýchlo rástla,“ priznala.

Najprv si myslela, že ide len o zrazené mlieko. No testy potvrdili rakovinu prsníka vo vysokom štádiu. „Hneď potom som musela ísť na liečbu, aj keď som doma mala malé bábätko, ktoré malo len 2 mesiace a muselo byť kojené. Narodenie dcérky bol pre mňa najšťastnejší moment v živote a potom prišla najväčia rana v mojom živote, čo som nečakala,“ povedala Gabika.

Mala vtedy len 30 rokov, liečila sa rok. Pomáhali jej opatrovateľky, kamarátky aj otec. „Vybrala som 10 chemoterapií, 28 ožiarov, mala som operáciu. Keď som bola v liečbe, s dcérkou som nemohla byť, aby nedýchala tú chémiu. Z môjho tela to sálalo všade,“ hovorí o ťažkých chvíľach.

„Týždeň bol plný nervov, ďalší plný plaču, úplného smútku, potom energie liečiť sa a toto všetko sa kombinovalo dokopy. Nikdy som nevedela, ako mi bude na druhý deň a ako to budem zvládať,“ opísala, čo všetko prežívala.

Rakovina prsníka - dôležitosť prevencie Na Slovensku každoročne zomrie v priemere 300 žien zbytočne, pretože pravidelne neabsolvujú skríningové mamografické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť toto ochorenie včas a veľmi dobre ho liečiť. Plošný štátom garantovaný skríning môže tento stav výrazne zlepšiť. Zdravotné poisťovne pozývajú ženy od 50 do 69 rokov na vyšetrenie.

Napriek ťažkému obdobiu sa nevzdávala a začala maľovať. „Vedela som, že niečo musím robiť, aby som sa z toho nezbláznila. Bola to pre mňa art terapia. Vkladala som do diel svoju fantáziu a sny a menila som bolesť a smútok na posolstvo túžby a viery,“ prezradila Gabika, ako sa snažila s chorobou vysporiadať.

Ešte dva roky sa očisťovala z chemickej liečby a cítila na sebe, že je pod vplyvom liekov. Potom to utíchlo a mohla byť opť sama sebou. „Narástli mi vlasy, zmierila som sa aj s tým, ako vyzerá prsník. Povedala som si, že to nie je to najdôležitejšie, ale to, že som tu, žijem pre svoje dieťa a začala som fungovať pre ňu,“ pokračuje.

Ďalšia rana prišla v roku 2015, keď dostala rakovinu krčka maternice. Tú jej našťastie zistili v skoršom štádiu, v strednom stupni a šanca na vyliečenie bola vyššia. „Bojovala som inou metódou ako sa robí bežne. Nešla som západnou medicínou, ale alternatívnou. Iba ja som v seba verila, nikto iný mi neveril, že to dám,“ prezradila umelkyňa.

Najdôležitejšia bola podľa nej psychika a uvedomenie si, že to zvládne. K tomu robila množstvo liečivých procedúr. „Veci od stravy, pohybu, dychových cvikov, rôzne semienka som si drtila, oleje som pila, najvýživnejšie veci, detoxikáciu, klystýry,“ vymenovala.

Aj túto rakovinu porazila. Obdobie liečby a po nej boli veľmi náročné a útočiskom jej bola práve umelecká tvorba. „Moje maľby vyžarujú pozitívne vibrácie, energiu lásky, hĺbku sveta ale aj prepojenie človeka, prírody, Božstva a vesmíru. Ich farebnosť poukazuje na pozitívne myslenie a vieru v seba, v ľudí, v budúcnosť. Odovzdávam nimi posolstvo, ktoré nikdy nezhasne, posolstvo, v ktorom je obrovská moc. Cez lásku a pokoru, pochopenie kým sme a akú máme rolu v nekonečnom vesmíre,“ doplnila.

Gabikine obrazy si môžete pozrieť do 21. septembra v Galérii X v Bratislave v Starom meste pod Michlaskou Bránou. Výstava „Sme úžasní VII“ má ženám pripomínať dôležitosť prevencie v boji proti rakovine prsníka.