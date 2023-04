V domácej lekárničke ich máme skoro všetci! No nikoho by ani vo sne nenapadlo, že taká obyčajná vec, akou sú kvapky, môžu spôsobiť epidémiu baktérie. Reč je o kvapkách do očí EzriCare a umelých sĺz spoločnosti Delsam Pharma. Pred ich používaním už varuje aj Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC), ako aj zahraničné weby NBC News či ScienceAlert.

K 14. marcu boli 68 pacientom v 16 štátoch USA diagnostikované infekcie spôsobené vzácnym kmeňom baktérie pseudomonas aeruginosa. Z týchto pacientov prišlo osem ľudí o zrak a štyria pacienti podstúpili chirurgické odstránenie jedného oka. Traja ľudia zomreli.

Viac ako polovica prípadov bola spojená práve s kvapkami do očí EzriCare, ktoré vyrába indická farmaceutická spoločnosť Global Pharma. Aj keď sa liek na Slovensku nepredáva, stále si ho môžete objednať cez internet. Americkí distribútori už napriek tomu, že ešte stále nemajú výsledky vzoriek z laboratórií, kvapky z trhu stiahli. Dobrovoľné stiahnutie z trhu už vydala aj spoločnosť Global Pharma.