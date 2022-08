Bolo to peklo! Homosexuál, ktorý pracuje v porno priemysle, sa podelil so svojím bojom s opičími kiahňami. Silver Steele sa nakazil ešte začiatkom leta a podľa jeho slov to nebola žiadna prechádzka ružovou záhradou, o čom svedčia aj fotografie, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. FOTOGRAFIE V ČLÁNKU NIE SÚ VHODNÉ PRE ĽUDÍ S CITLIVOU POVAHOU!

Silver Steele z Texasu sa dlhé roky pohybuje v pornopriemysle. Ako informuje britský denník Daily Mail, Steve sa rozhodol celý priebeh ochorenia zdokumentovať a svojim fanúšikom servíroval svoje fotografie ako na striebornom podnose. Všetko sa to začalo 4. júla na párty, na ktorej sa pravdepodobne nakazil. Prvé príznaky začal pociťovať až o 7 dní neskôr.

Spočiatku sa mu okolo úst vytvorili biele vyrážky. Tie sa však počas nasledujúcich troch týždňov zmenili na veľké červené vyrážky a zaparili sa. „Je veľmi ťažké sa na to pozerať. Chcel by som poprosiť všetkých, aby so mnou súcitili a pochopili, že ak je ťažké sa na to pozerať, predstavte si, aké ťažké je to mať," napísal pod video, ktoré uverejnil 25. júla.

Silver dodal, že u každého sa ochorenie prejavuje inak. V jeho prípade však ide o „ukážkový prípad opičích kiahní", čo mu údajne potvrdil aj jeho lekár.

O štyri dni neskôr sa jeho zdravotný stav zhoršil. Napuchli mu lymfatické uzliny a mal problém prehĺtať. Keď mu príznaky podobné chrípke ustúpili, začali ho bolieť lézie, ktoré mal v okolí úst. „Pamätám si, keď som len sedel a sledoval televíziu, a zrazu to bolo, akoby ma bodli nože,“ povedal pre zahraničný portál Insider. Steve bol nakoniec v povinnej karanténe 18 dní a za ten čas schudol 4 kilá. Teraz, keď je zdravý, žiada ostatných, aby nakazených opičími kiahňami neodsudzovali.