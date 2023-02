Patrí pes do reštaurácie alebo nie? Na facebookovej stránke s názvom Nekŕmte nás odpadom sa objavil príspevok s fotografiou, pod ktorým sa spustila ostrá diskusia. Na dverách reštaurácie Lesnica sa totiž objavil oznam, v ktorom od psičkárov požadujú poplatok dve eurá za vstup do reštaurácie. K oznamu sa pre náš denník vyjadrila aj majiteľka.

Sú “pet friendly“ a proti psičkárom nič nemajú. Napriek tomu visí na dverách penziónu Lesnica v Slovenskom raji oznam: "Prosíme, berte na vedomie, že majiteľ zvieraťa zodpovedá za jeho správanie. Poplatok za zviera v interiéri sú dve eurá." Oznam spopularizovala facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom. Jeden zo zákazníkov si totiž oznam vyfotil a uverejnil ho na sociálnej sieti. Pod fotografiou sa za krátky čas nazbieralo až 350 komentárov.

"My sme boli v UK na valentínskom obede s dvomi psíkmi. V reštaurácii nám ponúkli vodičku v psej miske a ešte nám ponúkli aj veľký džbán plný psích pochúťok. Každý navôkol sa iba usmieval a nikomu neprekážalo, že sú dva psy vedľa ich stola, keď jedia," napísala Martina.

"Koľko ľudí, toľko chutí. Niekedy sa ten pes vie správať lepšie ako ľudia," napísala Martina. "No napríklad mne by prekážalo, že tam púšťa chlpy, že vykoná potrebu a iné... proste sú miesta, kam by zvieratá nemali ísť," zhodnotila Petra.

Odpoveď reštaurácie nájdete na druhej strane >>>