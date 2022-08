Určite to veľmi dobre poznajú mnohé ženy. Nie sú so sebou spokojné, chceli by začať so zmenou, ale len máloktorá ju dotiahne do úspešného konca. Kristína Staňová (32) mala podobný problém. Ona sa však nevzdala a zvládla to. Jej premena mnohým z vás poriadne vyrazí dych!

Prečo ste sa rozhodli zmeniť sa?

Pre zmenu výzoru som sa rozhodla pre vnútorný pocit nespokojnosti. Každá jedna by mala byť so sebou spokojná a mala by sa mať rada, či už po úpravách alebo bez nich. Ja som to však takto necítila a preto som sa rozhodla pre zmenu. Neľutujem ani sekundu čas, ktorú som venovala premene. Vďaka nej ma oslovujú ženy, či už na sociálnych sieťach alebo na ulici. Je to obrovský pocit zadosťučinenia, ak vás má niekto za svoj vzor. Aj ja som mala niekedy vzory, teraz som ním ja sama.

Prečo ste so sebou neboli spokojná?

Nebola som spokojná hlavne s váhou, ktorá mi narástla počas puberty, keď si myslím, že je pre každého dospievajúceho človeka dôležité to, ako pôsobí na okolie. Často som počúvala od okolia vety tipu – "Si krásna, len tú váhu by si mohla trošku upraviť." Vtedy som to začala v sebe dosť riešiť... Dokonca aj môj doktor mi začal moju váhu a stravovacie návyky vyčítať, pretože som silná diabetička, 4-krát denne na inzulíne. Takže hlavným spúšťačom toho celého bola moja váha.

Čo všetko ste museli podstúpiť, aby ste vyzerali tak, ako vyzeráte dnes?

Zásluhu na mojej premene má najmä zmena váhy. Neverili by ste, ako sa dokáže vaše telo i tvár po schudnutí zmeniť. Napríklad, ak bolo moje telo obalené tukom, ani som o tom nevedela, že mám taký pekný nos. Po schudnutí mi krásne vystúpili skutočné črty tváre. Samozrejme, po zhodení nadbytočných kíl koža na tvári ochabla a v mojom prípade bolo potrebné spraviť niťový lifting, odstránenie podbradku a tam, kde bolo treba, pridať výplňové materiály, sa aj pridali.

Máte za sebou aj nejakú plastiku?

Nie, nemám žiadnu plastiku tváre, ako som veľakrát počula od okolia. K vylepšeniam som neskôr pridala aj pravidelné výplne a návštevy estetických kliník, kde mi požadovaný efekt stále udržiavali a udržiavajú dodnes. Na rad prišli aj prsia, ktoré mám robené dvakrát, a nový chrup, ktorý mám upravený už tretíkrát a konečne som spokojná s výsledkom, pretože v čase mojej premeny neboli ešte tak bežné biele zuby, aké mám dnes. Ak už raz začnete s úpravami, je dôležité ich absolvovať pravidelne a to niekoľkokrát do roka.

Zaujíma vás, ako dlho trvala Kristínina premena? Viac sa dočítate na nasledujúcej strane >>>