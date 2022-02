Upozornila na to mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení spolu so zástupcami firiem. Finančné problémy najmä malým a stredným podnikom narobilo hlavne dva mesiace trvajúce povinné testovanie nezaočkovaných zamestnancov. „Žiadame o okamžité spustenie preplácania týchto nákladov, ktoré podnikatelia mali s testovaním. Zároveň ak štát očakáva, že testovanie bude na dobrovoľnej báze za náklady podnikateľov, apelujeme na to, že službu, ktorú si chce niekto objednať, by si mal byť schopný aj zaplatiť," povedal spolumajiteľ nábytkárskej spoločnosti Decodom Roman Gejdoš.

Podľa predsedu strany Tomáša Druckera to môže byť pre podnikateľské prostredie posledný klinec do rakvy. „Vláda by mala vyššiu DPH, ktorú vyberie z vyšších cien za energie, podnikateľskému sektoru v nejakých stimuloch vrátiť," vyhlásil.

Anketa Ako hodnotíte pomoc štátu podnikateľom? je dobrá 15% je nedostatočná 67% mali by sme sa inšpirovať zahraničím 4% neviem posúdiť 14% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podnikatelia nesúhlasia ani so zmenou pandemickej PN. „Do 1. decembra platilo to, že pandemickú PN prvých 10 dní preplácal štát vo výške 55 % vymeriavacieho základu. Táto skutočnosť bola zrušená. Od 1. decembra pandemickú či karanténnu PN platí zamestnávateľ," povedal podpredseda strany Alojz Hlina s tým, že s príchodom variantu omikron sa odhaduje nárast počtu infikovaných ochorením COVID-19. Ľudí, ktorí budú chorí alebo, ktorí budú v karanténe, bude podľa Hlinu veľa. „Naším návrhom je, aby pandemickú PN preplácal štát," dodal.

Krátko nato ministerstvo hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) oznámilo, že sľubované preplácanie testov zamestnancov spúšťa. Formulár nájdu podnikatelia na stránke ministerstva. Za december sa dostanú za jeden test 5 eur, za január je suma kompenzácie 4 eurá. Ďalšie euro štát preplatí za náklady spojené s testovaním každého zamestnanca. „Odporúčame podať jednu žiadosť za oba mesiace, bude to spracované efektívnejšie. Žiadostí bude veľa, žiadame vás o trpezlivosť a ústretovosť. Urobíme maximum pre to, aby čas vyplatenia bol čo najkratší,“ uviedol rezort. Náklady na preplatenie povinného testovania zamestnancov spolu odhadujú približne na 60 miliónov eur. O túto sumu rezort už požiadal aj ministerstvo financií.

Pôvodne malo testovanie neočkovaných zamestnancov vo firmách trvať len do konca januára. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) najskôr oznámil, že testovanie bude pokračovať aj vo februári. Vláda však napokon rozhodla inak. „Zamestnávateľom sme tú povinnosť zobrali a bude to na dobrovoľnosti každého," povedal po rokovaní vlády Sulík.