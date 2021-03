Fiasko s prihlasovaním na očkovanie pokračuje: Krajčí povedal, čo za tým bolo, NEBUDETE VERIŤ! ×

Vypukla lotéria o život! Z očkovania sa stal doslova súboj detí o záchranu rodičov či starých rodičov. Zúfalí ľudia po večeroch striehnu pri počítačoch na nové termíny očkovania, aby zaregistrovali seba či rodičov. Žiaľ, mnohým sa to doteraz nepodarilo. Registráciu naočkovanie označila za nedôstojnú aj prezidentka Zuzana Čaputová. V pondelok večer sa mali dokonca do systému nabúrať hakeri. Kedy príde k náprave? Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že do týždňa pôjde všetko hladko!