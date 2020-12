Značne narástol počet úmrtí aj pacientov s inými chorobami ako covid. Čo je za tým?

- Už od jari sme upozorňovali, že máme aj iných pacientov, ťažko chronicky chorých, ktorým sa môže zhoršiť zdravotný stav, pokiaľ nemajú zdravotnú starostlivosť takú, akú potrebujú. Veľmi vítame, že máme telemedicínu a erecept, ale nedá sa tým všetko riešiť. Keď sa prvýkrát uvoľnili opatrenia, začali sa realizovať plánované operácie, vyšetrenia. Žiaľ, stihla sa len malá časť. Prišlo leto, zdravotníci čerpali dovolenky a na jeseň sme tu opäť mali covid.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová. Zdroj: Pavel Neubauer

S čím sa na vás najčastejšie obracajú pacienti?

- Pribúdajú nám v rámci poradenstva pacientov podnety tých, ktorí sa nevedia dostať k lekárovi alebo na plánované vyšetrenia ako sú CT-čka, ultrazvuky. Mnohí sú odradení tým, že si všade musia zavolať, nikde nemôžu prísť bez objednania. Niekedy sa im nepodarí dovolať a keď sa im to podarí, mnohí ani nevedia, že poskytovatelia si vyžadujú negatívny covid-test. Pacient s vysokými teplotami, ktorý mal obličkové kamene, mal stáť štyri hodiny na covid test. Mnohí sa možno aj vrátia a povedia si, že radšej budú doma trpieť.

Čo odporúčate pacientom?

- Ak je to akútny stav, musia pacienta vyšetriť aj bez covidového testu v sprísnenom hygienickom epidemiologickom režime. Nemôžu ho posielať preč. Pokiaľ máte bolesti, napríklad obličkové kamene, tak sa posaďte na urgentný príjem a povedzte, že neodídete. Nedajte sa odbiť, volajte si sanitku. Ľudia musia doslova boxovať sami za seba. Obávame sa, že odvrátiteľných úmrtí pribudlo.

Počet domácich úmrtí za október a november sa oproti vlaňajšku zvýšil o takmer 1500 ľudí. Čo je za ich nárastom?

- Je to žiaľ veľa vecí. Máme odložené operácie, medzi domáce úmrtia je potrebné zahrnúť aj zariadenia sociálnych služieb. Tam sa to považuje za úmrtie v prirodzenom sociálnom prostrední. Pacient, ktorý je chronicky chorý alebo imobilný a je covid pozitívny, tak ho jednoducho v súčasnosti takmer žiadna nemocnica nezoberie. Stretávame sa aj s prípadmi, že pacienta zobrali do nemocnice a pustili ich domov covid-pozitívnych vo veľmi zhoršenom stave. Nemocnice nechcú byť preťažené, prepúšťajú pacientov skôr. Komplikácií je veľmi veľa.

Dostanú sa do nemocníc všetci pacienti?

- Veľmi skepticky situáciu vnímajú starší, chronickí pacienti, lebo tí to berú tak, akoby sa ich chceli zbavovať a boli spoločnosti na príťaž. Majú strach. Sú zavretí doma a radšej budú potierať aj zmenu a komplikácie zdravotného stavu, len aby nešli na vyšetrenie a nedostali covid.

Čo sa môže stať, ak pacient nedostane liečbu včas?

- Často sú to až fatálne zanedbania. Aj onkológia tvrdí, že funguje na 100 percent. Ale máme tu také zanedbania, keď mladá žena dostala relaps ochorenia. Kým sa dostala na potrebné pracovisko z okresnej onkológie, tak bolo neskoro. Ostalo 11-mesačné vnúča. Rodičia sa nevedeli dopracovať ani k tomu, kto by jej podal morfín, keď trpela bolesťami.

Je na vine zlý manažment pacientov medzi nemocnicami?

- Je potrebné to nejako skorigovať. Repšektujeme, že je tu covid, ale sú tu aj iné diagnózy. Hospitalizovaných je vyše dvetisíc, ale na Slovensku máme 32-tisíc lôžok v zravotníckych zariadeniach. Vyšší úzmený celok by mal koordinovať aj spoluprácu okresných nemocníc medzi sebou. Z nižších pracovísk hovoria, že veľmi ťažko vedia dostať pacienta na infekčné oddelenie univerzitnej nemocnice.