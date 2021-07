Zlá správa pre fajčiarov. Za cigarety si už zrejme čoskoro opäť priplatia. Europarlament v novej správe navrhuje zvýšiť dane na všetky tabakové výrobky, a to vrátane elektronických cigariet!

Tabakové výrobky naposledy zdraželi na začiatku tohto roka a dnes je pravdepodobné, že ďalšie zvýšenie cien nás čaká už v decembri. Keďže hlavným rizikovým faktorom pri úmrtiach na rakovinu je fajčenie, európske inštitúcie chcú sprísniť reguláciu tabaku. Tento zlozvyk totiž v EÚ spôsobuje až 700-tisíc úmrtí ročne. Europarlamentný výbor pre boj proti rakovine už má na stole prvý návrh správy.

Mnohých prekvapilo, že návrh sa má týkať aj e-cigariet. „Návrh nerozlišuje medzi klasickými cigaretami a tými bezdymovými,“ píše portál Euractiv. Cieľom zvýšenia spotrebných daní pri „všetkých tabakových výrobkoch“ má byť zníženie ich spotreby, najmä u mladých ľudí. „Táto formulácia sa podľa mňa vzťahuje aj na bezdymové tabakové výrobky,“ hovorí členka výboru BECA, nemecká europoslankyňa Manuela Ripa (Zelení/EFA).

Formulácia však naráža na zástancov prístupu znižovania škodlivosti. Europoslanci naklonení fajčiarskym alternatívam už pripravujú pozmeňujúce návrhy, ktorými chcú zaťaženie odstupňovať podľa škodlivosti „Som plne proti tomu, aby sa alternatívy dávali do jedného vreca s tradičným fajčením. Verím, že alternatívy predstavujú menšie riziko a malo by sa k nim tak aj pristupovať, v rámci princípu znižovania škodlivosti,“ hovorí taliansky europoslanec a člen výboru BECA Pietro Fiocchi (ECR). Do 14. septembra sa k návrhu správy chystá predstaviť pozmeňovacie návrhy, výbor bude o správe hlasovať 6. decembra.

Europoslankyňa Ripa to však vidí odlišne: „Zákazníci by mali byť odradzovaní od nákupu akýchkoľvek z týchto produktov.“ Podobný názor zastáva aj Komisia. Naďalej zdôrazňuje najmä fakt, že aj samotný nikotín je toxický a ani v malých množstvách nie je bezpečný.

Okrem zvýšenia daní návrh spomína ja ďalšie opatrenia, napríklad zväčšenie zdravotníckeho varovania na škatuľkách cigariet na veľkosť 80 percent obalu. Dnes predstavujú 65 percent balenia.

