Viac než desať rokov sa ceny prakticky nemenili, no to je už minulosť. Slovenské domácnosti sa musia vyrovnať s rekordným zdražovaním a týka sa to prakticky všetkého od základných potravín cez pohonné látky a energie až po stavebné materiály. Zatiaľ čo naši susedia prijali rázne opatrenia, aby odľahčili peňaženky bežných ľudí, naša vláda sa zatiaľ len prizerá. Mnohí ľudia sú pritom už v zúfalej situácii!

Pokračujúci rast cien potvrdili aj januárové nákupy. Obchodníci prepisujú cenovky, ktoré sa roky nemenili. Drahšie sú už aj základné tovary ako rožky, chlieb, maslo či mlieko. „V decembri si Slováci za potraviny a nealkoholické nápoje priplácali medziročne až 5,8 %. Oproti decembru 2020 platili zákazníci v obchodoch viac najmä za oleje, chlieb, mlieko, syry a mäso,“ potvrdila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

V praxi to znamená, že za ten istý nákup, ktorý vás vlani vyšiel na 50 eur, dnes zaplatíte 53 eur. A to sú len potraviny, lenže priplatíme si aj za všetko ostatné. „Zdraželi ceny v reštauráciách a hoteloch a to o 13,2 %. V prípade dopravy bol zaznamenaný medziročný nárast cien o 13,0 % a to pod vplyvom nárastu cien pohonných látok o štvrtinu. Slováci si medziročne priplácajú aj za alkoholické nápoje a tabak a to 7,8 %. Nasledujú ceny v oblasti pošty a spoje s nárastom o 6,4 %,“ dodala analytička.

Obchodníci tvrdia, že nemajú inú možnosť, ako zdražovať. „Nielen na Slovensku, ale v celej Európe výrazne stúpajú náklady vstupov do výroby a prevádzky a tlak na zvyšovanie nákupných cien je takmer pri všetkých druhoch potravín. Na Slovensku však cena potravín rastie pomalšie, ako je priemerná inflácia, je to najmä pre absorpčnú schopnosť obchodníkov, ktorí dokážu tieto nárasty rozplynúť vo vlastnej sieti,“ reagoval Martin Krajčovič, šéf Slovenskej aliancie moderného obchodu, ktorá združuje najväčšie reťazce ako Billa, Kaufland, Lidl, Tesco či Metro.

Slováci ako dôchodkyňa Marta (65) z Banskej Štiavnice však už jednoducho nevládzu platiť. „Všetko sa stále len zvyšuje, ceny všetkého, platy a dôchodky však nie. Neviem, kam sa dostaneme takýmto štýlom, som z toho rozčarovaná. Aj ceny potravín sú hrozné, človek už musí šetriť asi na všetkom. Na zvyšovanie cien energií som nastavená, veď o tom rozprávali už asi pol roka, ale pripraviť sa na to nedá. Čo s takýmito dôchodkami,“ posťažovala sa nám.

Okolité štáty pritom už prijali opatrenia, aby pomohli svojim obyvateľom zmierniť dosahy zdražovania. Od 1. februára začne v Poľsku na pol roka platiť nulová DPH na potraviny a DPH na benzín a naftu klesne z 23 % na 8 %. Výsledkom je, že kým cena benzínu na Slovensku bude 1,46 eura, Poliaci ho budú tankovať za 1,10 eura. Motoristi tak na 50-litrovej nádrži ušetria až 18 eur.

K ráznemu kroku pristúpilo aj Maďarsko. Od februára budú v obchodoch regulované ceny šiestich druhov potravín - kryštálový cukor, pšeničná múka, slnečnicový olej, bravčové stehno, kuracie prsia a plnotučné kravské mlieko. Premiér Viktor Orbán vyhlásil, že ich ceny sa majú vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom.

