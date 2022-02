Tisíce domácností na Slovensku sa pre extrémne vysoké ceny tepla môžu dostať do existenčných problémov. Platiť majú aj o sto eur mesačne navyše. Pre dôchodcov, rodiny s deťmi či ľudí s nižším zárobkom je to neúnosné. Problém majú najmä bytovky s vlastnými kotolňami, ktoré sú im zrazu na príťaž. Odpojením sa od centrálneho kúrenia im ceny tepla drasticky vzrástli. Do ťažkostí sa však môžu dostať aj školy, domovy dôchodcov či nemocnice. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že riešenie je na ceste.

Účty za teplo sa mnohým Slovákom zdvihli aj o 300 percent! Do problémov sa dostali najmä paneláky s vlastnými kotolňami. Na prípad bytovky z Lučenca upozornil portál hnonline.sk. V dome je 12 bytov, a kým minulý rok platili 477 eur, tento rok majú mesačne platiť 1 593 eur. Každá domácnosť tak zaplatí trikrát viac ako vlani.

Na likvidačné faktúry za teplo pre ľudí v bytovke v Pukanci zas upozornila televízia Markíza. „Doteraz sme platili okolo 110 eur, to kolísalo hore-dole alebo sa doplácalo voľačo a teraz by sme mali platiť okolo 310, okolo 320 eur,“ uviedol Ján Schmidt, predseda spoločenstva vlastníkov bytov.

Žijú tam prevažne dôchodcovia, pre ktorých je takýto nárast likvidačný. „Z čoho potom lieky, chorí sme. To nie je mysliteľné,“ uviedla obyvateľka bytovky. „Tak musíme len my voľajako kŕkať, ale vravím... odpojiť a mrznúť a nech si to berú na zodpovednosť,“ uviedla v reportáži ďalšia dotknutá dôchodkyňa.

Najväčší problém majú obyvatelia bytoviek s vlastnými kotolňami kúriaci plynom, pretože plynárne na nich hľadia ako na firemných zákazníkov, čo znamená, že nemajú nárok na regulované ceny plynu. Odpojením sa od centrálneho ústredného kúrenia sa na spoločenstvá bytov nepozerá ako na domácnosti, ale na firmu, respektíve právnickú osobu.

„V takýchto prípadoch teda správca ani spoločenstvo vlastníkov nie sú „odberateľmi v domácnosti“, keďže nenakupujú plyn na vlastnú spotrebu v domácnosti. Cena za dodávku plynu v týchto prípadoch je výsledkom obchodnej dohody a reflektuje okrem iného aj situáciu na trhu s komoditami,“ vysvetľuje hovorca SPP Ondrej Šebesta.

Do ťažkej situácie sa dostali najmä tie spoločenstvá bytových vlastníkov, ktoré plyn nakupovali koncom roka. Vtedy ich ceny dosahovali astronomické výšky. „Na porovnanie, v decembri 2020 bola trhová cena na úrovni 17,35 €/MWh, v decembri 2021 to bolo už na úrovni 140,67 €/MWh. To znamená nárast o 808 %,“ vysvetlil Šebesta.

