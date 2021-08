Zaočkovaní sa môžu od nedele registrovať do lotérie, v ktorej štát rozdá 110-tisíc cien za vyše 20 miliónov eur. To, čo je podľa ministra financií Igora Matoviča osvedčený marketingový nástroj, podľa experta na reklamné kampane účasť na očkovaní príliš nezvýši.

Lotéria má prilákať viac ľudí na očkovanie. Doteraz je kompletne zaočkovaných necelých 40 percent populácie. Na dosiahnutie kolektívnej imunity je potrebných 70 až 80 percent. Podľa experta na reklamné kampane však tento typ podpory účasť na očkovaní príliš nezvýši. „Nemá to efekt, o ktorom realizátori dúfajú, že zmení nastavenie populácie. To nie je o tom, že chýbajú mi peniaze a preto nie som zaočkovaný. To je emocionálne odmietanie toho, že sa nechcem zaočkovať,” zhodnotil vo vysielaní TA3 Pavol Minár, expert na marketing a komunikáciu.

Ministerstvo navyše podľa odborníka nastavilo pravidlá - najmä pokiaľ ide o získanie prémie - príliš komplikovane. „Zaregistrovať sa, potom čakať, či mi zavolajú a vedieť, čo mám povedať - to naznačuje, že nech sa teda ľudia prihlásia, ale aj tak nebudú na telefóne. To je ako keby som vás pozval k sebe domov a povedal vám, že nebudete jesť,” dodal Minár.

Matovič tvrdí, že kombinácia žrebovania a následného odpovedania na otázku, je v marketingu bežná a má zvýšiť atraktivitu súťaže. „Využívame osvedčený marketingový nástroj, ktorý má zvýšiť sledovanosť, povedomie a atraktivitu tejto relácie. Každý je slobodný rozhodnúť sa, či pôjde v nedeľu večer na pivo, alebo bude sedieť pri televízii a pokúsi sa vyhrať hlavnú cenu," vyhlásil Matovič, podľa ktorého má ísť len o doplnkovú podporu očkovania, nie hlavnú.

Marketér odporúča namiesto nákladnej očkovacej lotérie zmenu kampane a komunikácie. „Mohol by zafungovať iný typ emócie, vyskúšať tzv. nadindividuálnu emóciu namiesto individuálnej. Že toto nie je o tom, či ty osobne veríš očkovaniu, ale skôr je to o tom, že očkovanie môže pomôcť tvojim blízkym, celej krajine atď.” radí marketingový expert.

