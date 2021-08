V najhorších časoch zachraňovala životy v prvej línii, no namiesto vďaky sa jej, ako aj ďalším lekárom dostalo útokov a vyhrážok. Ani to ju však neodrádza od toho, aby ďalej presviedčala ľudí o tom, že očkovanie je jediná cesta, ako ukončiť pandémiu. Akým útokom antivaxerov musela čeliť, čo si myslí o Matovičovej lotérii a čo nás čaká na jeseň, nám v rozhovore povedala exministerka a lekárka Andrea Kalavská (43).

Aká je dnes situácia vo vašej nemocnici (interná klinika na bratislavských Kramároch - pozn. red.) po tom náročnom období? Cítite to v praxi, že je menej pacientov?

- Áno, v súčasnosti sú pacienti s covidom hospitalizovaní len na infekčnej klinike, nemáme žiadne reprofilizované lôžka.

Už ste si aj oddýchli? Boli ste na dovolenke alebo pôjdete?

- Chystám sa na dovolenku do Vysokých Tatier.

Pracujete na internej klinike. S akými problémami k vám chodia pacienti, ktorí prekonali covid?

- Väčšina pacientov chodí s problémami s dýchaním, intoleranciou, námahou a únavou.

Máte aj pacientov s komplikáciami po očkovaní?

- Pacienti, ktorí mali komplikácie po očkovaní, sú väčšinou vyriešení na centrálnom príjme. Nespomínam si, že by sme mali hospitalizovaného pacienta s vážnymi komplikáciami po očkovaní.

Po druhej vlne sú problémom odložené operácie. Podľa prieskumu Asociácie na ochranu práv pacientov sa tretina pacientov sama rozhodla odložiť liečbu a ďalšej tretine zrušili plánované výkony lekári alebo nemocnice. Kedy to doženieme a aké to bude mať následky?

- Toto už má vážne následky, vidíme pacientov so zanedbanými diagnózami v pokročilom štádiu ochorenia, kam by sa nemuseli dostať, keby sme nemali počas pandémie nemocnice preťažené pacientmi s covidom. Počas pandémie nebol priestor na prevenciu, plánované zákroky a toto bude mať a má v tretej vlne veľmi vážne následky.

Vláda sa snaží podporiť očkovanie, ako sa len dá. Čo si myslíte o očkovacej lotérii?

- Myslím si, že je morálnou povinnosťou vlády podporovať očkovanie, primeranou formou ľudom vysvetľovať princíp očkovania a maximálne zjednodušiť a sprístupniť očkovanie aj ľuďom odkázaným, osamelým a žijúcim v odľahlých miestach Slovenska. Iná cesta ako očkovanie nie je a je zbytočné nahovárať si niečo iné. A čo sa týka očkovacej lotérie, nepovažujem to za dobré riešenie.

Prečo nie? Ako inak by ste presvedčili tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať?

- Očkovacia kampaň na Slovensku je extrémne slabá, ak teda o nejakej hovoríme. Je potrebné jednotne, jasne, zrozumiteľne komunikovať k ľuďom benefity očkovania založené na dôkazoch. Bohužiaľ, očkovanie sa už stalo politickou témou, čo oveľa viac nahráva antivaxerom a populistom, pre ktorých sú vlastné benefity oveľa dôležitejšie ako spoločnosť a zdravie ľudí. Človek by sa mal dať zaočkovať, pretože tým chráni sám seba a spoločnosť, je to určitý prejav solidarity a robiť z toho lotériu mi príde nedôstojné. Sú iné lacnejšie a efektívnejšie nástroje ako zvýšiť zaočkovanosť, napr. posielanie esemesiek, ktoré zvýšili mieru zaočkovanosti v Kalifornii o 3,6 % v porovnaní so skupinou bez správy a efekt pretrvával ešte mesiac po odoslaní správy. Navyše, štúdia publikovaná v júli v časopise JAMA uvádza, že nie je žiadny dôkaz, že by sa lotéria, ktorá bola v štáte Ohio spájala s nárastom zaočkovanosti.

Čítajte na ďalšej strane: Ako jej antivaxeri strpčujú život >>