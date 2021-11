Preslávili ho najmä dvadsaťkorunáčky za návštevu doktora, no aj odborníci sa zhodujú, že bývalý minister Rudolf Zajac (70) toho slovenskému zdravotníctvu odovzdal oveľa viac. Bol posledným ministrom, ktorému sa podarilo pretlačiť reformu. Zdravotníctvo sa v mnohom dodnes riadi podľa pravidiel, ktoré sa nastavili pred 15 rokmi za jeho éry. Zhodou okolností v rovnakom čase, keď pripravuje reformu minister Vladimír Lengvarský, vydáva Rudolf Zajac knihu o tom, ako by mohla obnova zdravotníctva vyzerať. Neodpustil si tvrdú kritiku súčasnej aj bývalých vlád. Čo radí Lengvarskému?

Práve dnes má parlament začať rokovať o reforme nemocníc, ktorú predkladá Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Podľa nej by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach, čím má vzniknúť optimalizovaná sieť. Lengvarský síce ešte nemá istú podporu celej koalície, no exminister Zajac tvrdí, že ak by aj jeho reforma prešla, zmenu k lepšiemu neprinesie. „Zdravotníctvo trpí, pretože chýba vízia. Chýba niečo, čo by sa s tým dalo urobiť,“ hovorí bývalý minister, ktorý len pred pár dňami krstil knihu Slovenské zdravotníctvo v post-covidovej ére. Knihu napísal spolu so svojím hlavným poradcom z ministerských čias Petrom Pažitným (45), v ktorom exminister Zajac vidí svojho nástupcu. On sám vraj návrat do politiky nechystá. „Ja už som tu dávno nemal čo robiť,“ dodal s úsmevom.

Autori radia, že optimalizácia nemocníc je potrebná, no nemal by ju robiť štát, ale zdravotné poisťovne. „V našej koncepcii sú jedným z kľúčových hráčov zdravotné poisťovne. Túto funkciu preberá štát veľmi intenzívne, preberá ju zle alebo ešte horšie a stojí nás to veľa peňazí,“ vysvetlil Zajac. Ťažké srdce má však na štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. „Štátna poisťovňa zásadne odmieta akékoľvek dáta dať. Z nej vydolovať čokoľvek, aby to aspoň vyzeralo, nemá význam. To je smutná správa o slovenskom zdravotníctve,“ konštatoval Zajac.

Celkovo štát podľa neho zasahuje aj do vecí, kde ho netreba. A popritom zo štátnej kasy dáva na zdravotníctvo čoraz menej, čo vidno napríklad na znížených platbách za poistencov štátu. „Ukazuje sa jedna rovnica – čím menej štát platí, tým viac do toho kafre, zasahuje a reguluje,“ poukázal bývalý minister.

Kritikou nešetril v súvislosti s nezvládnutím druhej vlny pandémie. „Slovenské zdravotníctvo zlyhalo v tých elementárnych funkciách – vyšetrenie pacienta doma na lôžku, odoslanie, včasná diagnóza a liečba. Neviem, koľko tisíc ľudí zbytočne umrelo, lebo keď už došli cez RZP-čku do nemocnice a nie cez svojho obvodného lekára, spravidla už bolo neskoro. Žiaľ, tí mŕtvi sa už nesťažujú,“ povedal Zajac.

Podľa neho pritom stačilo málo, a tým sa treba riadiť aj v tretej vlne. „Platí pravidlo – čím skôr sa covid zachytí, čím skôr dostane pacient príslušnú ambulantnú liečbu typu azitromycín, dexametazón, lekárovi stačí špachtľa, fonendoskop a oxymeter, dokopy výbava asi za 25 eur – tým väčšiu má pacient šancu na prežitie. Podľa údajov, ktoré máme od súkromných zdravotných poisťovní, iba 5 percent pacientov sa dostalo cez prvý kontakt do nemocnice,“ povedal exminister.

