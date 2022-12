Exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská túžila byť lekárkou už od svojich troch rokov. Kariéru sa rozhodla nasmerovať do afrických krajín, vďaka čomu sa stretla s profesorom Vladimírom Krčmérym už pred dvadsiatimi rokmi. Spoločný záujem o tropickú medicínu vyústil do mnohých spoločných misií a blízkeho priateľstva profesora s jeho žiačkou, o ktorej sa vyjadroval, že bude jeho nástupkyňou. Ako spomína lekárka na svoj vzor?

Profesor Krčméry často hovoril, že ste jeho následovníčka a bolo vidieť, že vás má veľmi rád. Ako ste sa vlastne zoznámili?

- Spomínam si na to veľmi dobre. Keďže od detstva túžila byť lekárkou v Afrike a profesor Krčméry tam mal humanitárne projekty, ešte počas štúdia som si o profesorovi vyhľadala všetky informácie a zavolala som mu, že by som chcela ísť do Afriky ako lekárka a že ho prosím o stretnutie. Prijal ma v pracovni v Onkologickom ústave sv. Alžbety, kde som naňho čakala asi tri hodiny. V miestnosti si nebolo poriadne kde sadnúť, všade boli odborné knihy, časopisy. Vždy bol v pohybe a veľmi veľa študoval a pracoval, bol veľmi pokorný, veselý a hlavne ústretový.

Veľmi dlho sme sa vtedy rozprávali, a tak sa začala naša spolupráca. Z jeho pracovne som odišla s množstvom odborných článkov a kníh, čo sa týka tropickej medicíny, ktoré si mám preštudovať, a potom vraj pôjdem do Afriky. Moja prvá cesta viedla do Južného Sudánu v čase občianskej vojny.

Spolu ste boli aj na misiách, čo všetko vám profesor dal z odbornej stránky?

- Aj vďaka nemu som mohla pracovať v Sudáne, Kambodži, Kirgizsku, na Haiti... Z odbornej stránky mi dal pán profesor veľmi veľa, jeho pracovné tempo bolo enormné a tým ma naučil veľa pracovať. Skoro pri každom stretnutí mi poskytol množstvo najnovších odborných článkov a nútil ma, ako aj mojich kolegov veľa študovať a učiť sa. Musím sa priznať, že nie veľmi rada som s ním letela, pretože cesta lietadlom a hlavne čakanie na „connection flight" znamenalo čítanie najnovších článkov o tropickej medicíne a ja by som si tak rada pochodila po duty free (smiech).

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Čo si lekárka na Krčmérym najviac vážila a ako na ňu pôsobil pri ich poslednom rozhovore? »»»