Prvý týždeň či mesiac cvičenia a zdravého stravovania je úspešne za vami. Tešíte sa z úspechov a kilá idú úspešne dole. Môže sa však stať, že sa číslo na váhe zastaví. Neklesá deň, dva a ani týždeň. Začínate sa zamýšľať, či toľké trápenie a obetovanie má vlastne zmysel.

Odborník na zdravú výživu zo šou Extrémne premeny Michal Páleník pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradil, ako si udržať motiváciu.

Povedzte si dôvod

"Na začiatku je potrebné povedať si, prečo chcem schudnúť, čo je dôvod. Väčšinou riešime, čo mám urobiť, ale málokedy riešime, prečo to chcem urobiť," povedal nám Michal. Hovorí, že zodpovedať si túto jednoduchú otázku je základ, pretože keď vieme, prečo to chceme urobiť, tak potom môžeme hľadať odpoveď na otázku, ako to máme robiť, a až potom sa môžeme do toho pustiť. Človek, ktorý je odhodlaný, by si podľa odborníka mal na papier napísať dôvody.

"Čím viac dôvodov je, tým lepšie. Máme potom väčšiu tendenciu zostať motivovaní dlhodobo. Odporúčam si to napísať na nejaký papier, zarámovať si ho a umiestniť na miesto, kde ho budete mať na očiach, pretože prídu ťažšie časy, a keď prídu, tak ľudia majú tendenciu sa na to vykašľať," hovorí zo skúsenosti Michal.

Napísané dôvody na papieri vedia byť často znakom, aby sme si uvedomili, že sme vedeli, že príde aj ťažšie obdobie. Práve vďaka nemu si má človek uvedomiť, prečo to všetko robí. "V momente, keď je nám zle alebo niečo nejde, máme tendenciu vyhodnocovať náš život na základe situácie, ktorá sa deje, a nie aká je celkovo. Keď sa na to vykašleme dnes, tak si povieme, že už to nemá zmysel. Toto je taká záchrana, aby sme sa na to nevykašlali. Takže, keď chceme začať chudnúť, treba si spísať, prečo. A druhá vec je nastaviť si ciele, ktoré by mali byť realistické," upozorňuje výživový expert.

Podľa Michala je potrebné nastaviť si očakávania, rozdeliť si ich na časovú jednotku, napr. na pol roka, na rok, a povedať si každý týždeň, čo chcem spraviť. "Ako ľudia sa zaviažeme jednoduchšie, pokiaľ je niečo vzdialené, napr. za rok. Povieme si, jasné, spravím to, pôjdem do toho, urobím to. Ak sa to začne približovať a človek doteraz nič neurobil, čas sa kráti, v ľuďoch sa začne kumulovať stres a potom zistia, že to nastavenie nebolo voči ničomu, len kvôli nemu - a nič sa nestane, keď to nedodrží. Preto sa to odďaľuje celé roky," upozorňuje.

Dôležité je nastaviť si jasný cieľ, čo chcem dosiahnuť. "Väčšina z nás nechce byť vždy chudšími, ale akurát mať trošku viac svalov, trošku menej tuku a lepšie vyzerať."

3 hlavné piliere pri chudnutí

zodpovedať si otázku, prečo to chcem urobiť

nastaviť si reálny cieľ

určiť si, ako to budem robiť

Ako zostať motivovaný?

Spôsobov, ako zostať motivovaný, je viacero. Podľa experta je skvelé nájsť si niekoho, kto vás v tom podrží. Veľmi dobrý tip je povedať o svojom cieli okoliu, napr. blízkym kamarátom či rodine. Keď sa človek so svojím cieľom niekomu zdôverí, nadobudne pocit, že už to nie je záväzok iba voči sebe samému, ale aj voči ostatným ľuďom, lebo o tom vedia a budú sa pýtať, ako sa mu darí.

"Keď chceme chudnúť, mali by sme pochopiť, že nepotrebujeme nič vyradiť. Je veľký rozdiel medzi vyradiť a obmedziť. Čím viac si niečo zakazujeme, tým viac sa z dlhodobého hľadiska k tomu priťahujeme. Všetci chceme to, čo nemáme," zdôrazňuje odborník.

