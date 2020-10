Čo si myslíte o plošnom testovaní?

- Nemôžeme čakať od vlády, zdravotníkov ani hygienikov, že sa budú pasívne prizerať na prudké nárasty. Toto je prechod do aktívnej fázy. Už nebudeme pasívne sledovať nárasty a zatvárať aktivity v spoločnosti až po lockdown. Omnoho lepšie je dostať chorobu čím skôr pod kontrolu a toto je jeden zo spôsobov. Čím viac ľudí sa dá otestovať, tým väčšej skupine pozitívnych budeme môcť povedať, že majú zostať na 10 dní doma. Takto môžeme znížiť počet nakazených, aby bol menší tlak na nemocnice a aby sme mohli skôr rušiť opatrenia, otvárať ekonomiku, prevádzky. Takže ja tento aktívny prístup vítam.

Čo by nám toto testovanie malo ukázať?

- Po prvé, aký je skutočný stav tej populácie. Či máme 20-tisíc pozitívnych alebo 30-, 40-, 50-tisíc. Po druhé, identifikujeme pozitívnych a hneď na mieste im o 15 minút povieme: Prosím vás, ostaňte 10 dní doma, preruší sa tým prenos choroby, je to veľmi dôležité. Po tretie, keď prerušíme prenos choroby, znížime aj počet tých, ktorí sa nakazili a ešte len dostanú príznaky a museli by ísť do nemocnice. Ďalšia vec je, že získame prehľad o rizikových skupinách. Ja som navrhoval, aby sa zvážila aj pilotná fáza – skúsiť to deň alebo dva dni predtým v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. To znamená u tých, čo majú zníženú mobilitu. Tak by sme vedeli otestovať v predkole tieto veľmi dôležité rizikové skupiny a čo je dôležité, v predkole vždy vychytáte chyby, ktorým sa potom dá vyhnúť. Potom by nasledovalo prvé kolo, ktoré by bolo plošné, a potom v druhom kole by sme zachytili tých, ktorí sa eventuálne nakazia medzitým. Možnože bude stačiť predkolo a prvé kolo. Sú príklady z iných krajín, kde to dobre fungovalo.

V akom horizonte by sa mali tieto fázy odohrať?

- Ja si myslím, že by sa dalo všetko urobiť v horizonte týždňa až 10 dní.

Nie je riziko nahnať ľudí do miestností na testovanie v časoch utlmenej mobility?

- Toto riziko je, ale dá sa maximálne eliminovať tým, že sa to dobre logisticky pripraví. Ja keď som bol posledné tri razy voliť, nikdy som nečakal a bol tam jeden človek. Treba dať dostatočne dlhý čas, možnože to budú dva dni, neviem. Mohlo by sa to urobiť v školách, ako voľby, je tam dosť priestorov, ktoré sú veľké, dajú sa vyvetrať. Mohli by sa vytvoriť skupiny ľudí, ktorí čakajú, majú medzi sebou 2 metre, neprídu do kontaktu. Dá sa to urobiť podľa ulíc, podľa abecedy. Je niekoľko spôsobov, ako sa takáto masová akcia dá urobiť bez toho, aby tam bolo riziko nákazy. Môže to byť úspešné.

Máme dostatok zdravotníkov, ktorí budú robiť odbery?

- Odhaduje sa, že by malo byť 5- až 10-tisíc odberných miest, dajme tomu, že by bolo 6-tisíc odberných miest. Potrebujete tam mať jedného vojaka, ktorý to bude organizovať, jedného zdravotníka, ktorý bude testovať, a jedného, ktorý by to evidoval. To znamená 3 ľudí. Ja si viem predstaviť, že ak má byť 6-tisíc odberných miest, tak by to mohlo zvládnuť nejakých 20-tisíc ľudí. Armáda má k dispozícii aj s políciou asi 10-tisíc. Ale chcem povedať, že tento antigénový test je taký jednoduchý, že keď ľudí zaškolíte, tak to nemusia robiť iba zdravotníci. Môžu to robiť pokojne aj vojaci, policajti či hasiči. Ja osobne som sa to naučil asi za 10 minút, keď sme boli testovať jednu DSS-ku. Keď som to zvládol ja, zvládne to každý.

Objavujú sa pochybnosti, či sú antigénové testy účinné. Sú?

- Veľká výhoda tohto testu je, že skutočne je nielen veľmi jednoduchý, ale že vám dá rýchlu odpoveď a podľa údajov, ktoré máme zatiaľ od výrobcu, to vyzerá tak, že sú aj spoľahlivé. Senzitivita a špecifita sa pohybuje nad 90 percentami. Samozrejme, môže sa znížiť neodborným odberom, ale preto hovorím, že treba si urobiť tréningové predkolo a zaškoliť ľudí. Ďalšou výhodou je, že sú relatívne lacné a hneď poskytnú výsledok. To je presne to, čo teraz potrebujeme. Samozrejme, toto je skríning, okrem toho paralelne musí prebiehať testovanie tak ako doteraz. Budú to dve paralelné akcie. Keď to bude v sobotu, nedeľu, keď sa testuje menej, dá sa využiť aj časť ľudí z terajších odberných miest a presunúť ich na tento veľký projekt.

