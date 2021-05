NCZI má za rok už štvrtého šéfa. Prečo je toto kreslo také horúce?

- Kreslo nie je také horúce, ale pracovať pod riadením ľudí z Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) je skutočne náročné. Toto celé je o ministerstve zdravotníctva, nie o NCZI. Pán Suja len otvorene povedal to, čo som ja hovoril interne za zatvorenými dverami. Veľakrát to bol boj s ministerstvom, resp. s Úradom verejného zdravotníctva. Hlavný problém je v legislatívnom nepochopení postavenia NCZI a jeho mandátu. Pandemickú situáciu v tejto krajine v zmysle legislatívy má riešiť UVZ SR, NCZI by malo zabezpečovať len technickú stránku, ak je o to požiadané a má na to alokované prislúchajúce zdroje. MZ SR je síce nadriadená organizácia aj pre NCZI, ale to svoje úlohy plní v zmysle platnej legislatívy a kontraktu uzatvoreného na konkrétny rok s MZ SR. No a rozhodnutia, ktoré prijímajú, mnohokrát nekonzultujú s NCZI a potom NCZI z toho vyjde veľmi zle, lebo nemá šancu zapracovávať tie požiadavky a upravovať informačné systémy (IS).

Môžete to vysvetliť na konkrétnom príklade?

- Napríklad požiadavky MZ SR na zmenu IS sa menia dennodenne. A vôbec nie sú konzultované s ÚVZ SR, ktorý ako prevádzkovateľ osobných údajov obyvateľov počas pandémie má jediný v zmysle legislatívy a platnej zmluvy s NCZI právo vykonávať úpravy IS Moje ezdravie. Niekedy tie predstavy MZ SR nie je možné zrealizovať, lebo IS sú postavené úplne iným spôsobom. Ťažko vysvetlíte ľudom, ktorí v živote nezažili vývoj systému, aký proces si to vyžaduje a aké štandardy je potrebné dodržiavať. Tak ako aj pán Suja naznačil – na začiatku sú nejaké požiadavky – lenže ľudia z ministerstva sa na ten projekt nepozerajú koncepčne, výhľadovo, strategicky. Nepozerajú sa na to do budúcnosti, ale robia krátkodobé, operatívne zmeny. Rozumiem, že v čase pandémie nie je úplne všetko možné predvídať. Potom však prídu s nejakým nápadom, ktorý už bol aj vopred komunikovaný verejnosti, a vy tie ich predstavy musíte naplniť. Takéto manažovanie a rozhodovanie nám veľakrát spôsobovalo problémy a dostávalo nás do stresových situácií.

Čiže problém je na ministerstve?

- Áno, keď to tak musím povedať, problémom je diletantstvo, ktoré na ministerstve vládne. Nedávajú jasné zadania, menia ich v čase naozaj veľmi rýchlo a to sa tak pri vývoji robiť nemôže. Najhoršie je, že nepočúvajú. Keď sme napríklad upozorňovali, že nemôžu do systému pridávať nové a nové antigénové miesta, lebo tá istá databáza, určená aj na PCR testovanie a vakcináciu, to nezvládne, nepočúvali nás. Skončilo to na čísle 750 mobilných odberných miest a systém kolaboval. Potom v priebehu decembra začalo MZ SR hľadať nový systém pre vakcináciu. Mali stretnutia s rôznymi spoločnosťami, ako napríklad Microsoft, SAP atď. A nakoniec zistili, že ak by si chceli takýto veľký systém alebo hocijaké nové riešenie obstarať, trvalo by to veľmi dlhý čas a stálo by to veľké peniaze. Tak sme im navrhli, že to urobíme interne na NCZI prostredníctvom dohodárov na platforme Elastic Search. Ako „proof of concept“ tejto technológie sme predstavili aj riešenie na kontrolu zaslaných esemesiek z antigénového testovania, ktoré by kontrolovalo Ministerstvo vnútra SR (MV SR). Dňa 5. februára nám MZ SR odsúhlasilo nové riešenie vakcinácie, tak to NCZI začalo vyvíjať a nasadenie softvéru bolo naplánované na 15. 3. 2021. No a týždeň pred spustením nového systému pán Krajčí vypustí na verejnosť informáciu, že sa ľudia môžu prihlasovať na očkovanie ešte v starom systéme. Čo si o tom mám myslieť, náhoda alebo zámer?

Vy ste na NCZI pôsobili za ministra Krajčího, ktorý vás vymenoval aj odvolal. Myslíte si, že sa s príchodom nového ministra Lengvarského niečo zmenilo?

- Toto nedokážem posúdiť, lebo som to nezažil. Ale podľa toho, ako sa vyjadril pán Suja, tak predpokladám, že asi veľa zmien nenastalo... ale naozaj k tomuto nemám dostatočné informácie.

Čo by sa teda malo zmeniť na ministerstve?

- Je to o komunikácii. Pokiaľ so mnou niekto veľmi zle komunikuje a ja musím pozerať tlačovky v televízii alebo čítať facebookové statusy, aby som sa dozvedel, čo sa vlastne chystá, tak je to neakceptovateľné. Takto sa nemôže nič plánovať a ani vyvíjať softvér. Vy musíte dopredu vedieť, čo sa chystá, a nie, že vás nikto ani neprizýva na stretnutia a ani sa nespýta, či to vôbec vieme zabezpečiť. Na MZ SR padne nejaké rozhodnutie, vykonať to má NCZI, ktoré napokon povie, že to nedokáže z rôznych dôvodov zabezpečiť, ale na to už nikto nepozerá. Už ste v očiach verejnosti zlí, lebo to neviete zabezpečiť.

Čítajte na ďalšej strane: Robí sa na samostatnej Čakárni pre Sputnik? >>