V Európe sa vyskytol nový druh kliešťa, ktorí k nám priniesli sťahovavé vtáky. Kliešte rodu Hyalomma sa pritom vyskytujú bežne v Ázii a severnej Afrike. Aké choroby prenášajú, hrozí, že sa dostanú aj na Slovensko a do koľkých rokov by mohla svetlo sveta uzrieť vakcína?

O novom druhu kliešťa informoval český web tn.cz. Ako píšu, tieto kliešte sa objavili predovšetkým v Nemecku a v porovnaní s kliešťom obecným sú až dvojnásobne väčšie.

Okrem spomínaných krajín sa podľa odborníčky na kliešte, Márie Kazimírovej z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied, objavujú aj v obľúbených destináciách Slovákov, ako napríklad v Bulharsku, Chorvátsku, Albánsku, na Cypre, v Španielsku, Grécku či Taliansku. "Sporadický výskyt sa zaznamenal na sťahovavých vtákoch a dovezených zvieratách v západnej (Nemecko, Holandsko, Veľká Británia), severnej (Fínsko) a v strednej Európe (Maďarsko, Česká republika), kde však kliešte nevytvorili permanentné populácie. V minulosti sa ich prítomnosť zachytila aj na sťahovavých vtákoch na Slovensku," povedala pre Plus JEDEN DEŇ odborníčka.

Ako hovorí, riziko, že sa tieto kliešte dostanú na Slovensko, je veľmi nízke. "Na základe modelovania rôznych scenárov geografického šírenia druhu Hyalomma marginatum zatiaľ v blízkej budúcnosti nie je riziko že by sa na Slovensku tieto kliešte stali stálou súčasťou fauny. S presnosťou sa však nedá predpovedať, čo sa stane o 20 - 30 rokov," vysvetľuje.

Čo je však horšie, tieto kliešte sú prenášačmi chorôb, ktoré sa často končia smrťou. "Prenášajú vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky, ktorý spôsobuje život ohrozujúce ochorenie. Okrem toho prenášajú aj iné vírusy, baktérie a prvoky medicínskeho a veterinárneho významu, z ktorých je pre človeka nebezpečná baktéria Rickettsia aeschlimannii, spôsobujúca rickettsiózu," vysvetľuje Kazimírová.

Vedeli ste o protikliešťových ponožkách?

Vrchol sezónnej aktivity kliešťa obyčajného je u nás od apríla do júna. Počasie však zapríčinilo, že tieto kliešte sú ešte stále aktívne. "Len čo začne byť sucho a teplo (júl - august), kliešte, ktoré nenašli hostiteľa sa schovajú a zaktívnejú v septembri až októbri," ubezpečuje.

Kliešte sa na našom území nachádzajú predovšetkým na miestach, kde majú dostatočnú vlhkosť, a to najmä vo vyšších trávnatých porastoch, v listnatých a zmiešaných lesoch, na okraji lesov, pozdĺž lesných chodníkov, ale nájdete ich aj v záhradách, na cintorínoch a v mestských parkoch. "Čiže, ak sa človek, prípadne aj so psom, vyberie do takýchto oblastí v období aktivity kliešťov, je dôležité, aby si zobral vhodné oblečenie –svetlé, na ktorom je možné kliešte ľahšie nájsť. Odporúčajú sa dlhé rukávy a dlhé nohavice, ktoré sa zasunú do ponožiek. Existujú aj „protikliešťové“ ponožky a návleky, ktoré sú vyrobené zo špeciálnej tkaniny ktorá je napustená repelentnou látkou. Ďalej je možné použiť repelent, prednostne taký, ktorý sa aplikuje na odevy," vysvetľuje.

Ako dodáva, boreliózou sa po prisatí kliešťa nenakazíte hneď. "Dĺžka obdobia od prisatia kliešťa po prenos závisí od druhu borélie. Uvádza sa, že k prenosu dochádza po 24 - 48 hodinách," hovorí.

Kedy by sme mohli mať vakcínu proti kliešťom na Slovensku?