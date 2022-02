Európa dáva covidu zbohom, žiadne rúška ani covid pasy: Kedy uvoľní Slovensko? ×

Na Slovensku posledný týždeň padajú rekordy v počtoch nakazených aj v pozitivite PCR testov. Mnohí sa už pre preplnené kapacity nevedia dostať na test. Je to dôkaz toho, že omikron sa prudko šíri medzi ľuďmi. Aj keď situácia momentálne nevyzerá dobre, skúsenosti zo zahraničia hovoria, že omikron vlna bude veľmi rýchla a intenzívna. V Európe ju má už väčšina krajín za sebou a začali s veľkým uvoľňovaním opatrení. Kedy sa do normálu vrátime aj my?