V našich tradíciách sa Lucia objavuje ako tajomná bytosť a 13. december je deň zasvätený mágii, keď treba odháňať zlé démonické sily. „Lucia je nositeľkou svetla. Význam mena pochádza z latinského slova Lux, čo v preklade znamená svetlo. Meno bolo kedysi veľmi obľúbené, i keď u nás zriedkavejšie, ale veľkú obľubu malo najmä v severských krajinách,“ vysvetľuje Katarína Nádaská.

Lucia je spájaná s množstvom povier. V našej kultúre počas tohto obdobia trvajú tzv. stridžie dni, ktoré sú od Kataríny až do Štedrého dňa. „Počas nich sa robili rôzne protibosorácke praktiky, ľudia sa báli, že stridžie dni sú obdobím, keď sa dni skracovali a noci predlžovali. Verili, že práve v tomto čase sa môžu aktivizovať rôzne démonické sny,“ hovorí etnologička.

Bosoriek a bosorákov sa ľudia obávali, pretože verili, že môžu kravám odobrať mlieko. „Pred bosorkami sa kedysi cesnakom natierali dvere do maštale či stajne, aby ochránili dobytok. Je to archaický zvyk starý už dvesto rokov. Práve na Luciu sa verilo, že je to jeden z klasických stridžích dní. Okrem cesnaku, ktorý sa natieral na obruby dverí, sa okolo prahu vysypával tiež cesnak. V tento deň si gazdovia veľmi strážili svoje maštale, nepúšťali tam nikoho cudzieho,“ približuje etnologička, ako to v minulosti vyzeralo.

V niektorých regiónoch sa kedysi napríklad prekrížili dve metly, ktoré sa vložili do rámu dverí, aby sa tam bosorky za žiadnych okolností nedostali. Ďalším pravidlom bolo, že v domácnosti sa nič nepožičiavalo, čo bolo inač bežné, napríklad, že si suseda prišla požičať trochu cukru, múky či mlieka. Na Luciu sa z domu nič nevynášalo. Ženy mali v tento deň tiež zakázané priasť i šiť. Verilo sa, že keď to porušia, tak im budú pukať alebo praskať prsty.

