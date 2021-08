Po mesiacoch útlmu prišlo prudké oživenie. Kým vlani na jar sme pre pandémiu museli zatvárať obchody a veľké problémy mali aj firmy vo výrobe, tento rok išlo všetko ako hodinky. To sa naplno prejavilo aj na hospodárskych výsledkoch. Slovenská ekonomika zaznamenala v druhom štvrťroku rast až 10,2 percenta, čo je najlepší výsledok za posledných 14 rokov. Keď sa firmám darí, mali by to pocítiť aj zamestnanci. Zisťovali sme, o koľko sa budú zvyšovať platy.

Hospodárstvo dobieha zameškané. Po tvrdých lockdownoch na jeseň a v zime sme tento rok na jar aj vďaka očkovaniu nemuseli zatvárať prevádzky, Slováci začali viac míňať a aj väčšina firiem mohla naplno vyrábať. Hoci ešte nie sme na predkrízovej úrovni, slovenská ekonomika podľa Štatistického úradu SR od apríla do júna dobehla tri štvrtiny strát spôsobených pandémiou. „Slovenská ekonomika rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19,“ vysvetlili štatistici.

Oživenie hlásia prakticky všetky veľké firmy v priemysle, ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Rast je podporovaný silným zahraničným, ale aj domácim dopytom. „K oživeniu dopytu po našich vozidlách prišlo vo svete už v druhom polroku 2020. Nárast dopytu na svetových trhoch a s tým spojený dynamický vývoj výrobného plánu priniesli stovky pracovných miest, ktoré aktuálne obsadzujeme,“ priblížila hovorkyňa Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.

Spoločnosť Jaguar Land Rover, ktorá má na Slovensku závod v Nitre, hlási dokonca rekordné počty objednávok. „Za obdobie apríl – jún 2021 zaznamenala spoločnosť Jaguar Land Rover historicky najvyšší počet objednávok,“ potvrdila hovorkyňa firmy Miroslava Remenárová.

Dobré časy zažívajú aj oceliari. „V súčasnosti je dostatočný dopyt po oceli a to len dokazuje, nakoľko cyklický je oceliarsky biznis. Pred rokom sme zažívali v EÚ historicky najväčší pokles dopytu, samozrejme, do veľkej miery ovplyvnený aj covidom. Momentálne zažívame v EÚ hospodárske ,prebudenie‘, do veľkej miery stimulované monetárnou politikou vlád a centrálnych bánk s cieľom oživiť pandémiou zdevastované ekonomiky. Európu to prehodilo do fázy silnej konjunktúry,“ povedal nám aj hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača.

Pomalšie sa zotavujú už len prevádzky v gastre, hotely či cestovky, ktoré boli koronakrízou zasiahnuté najviac.

Náš najväčší ťahúň – automobilky však narazili na ďalší problém. Vyrábať by chceli viac áut, no nemôžu pre nedostatok polovodičov a čipov. „S príchodom nového roka vypukla v súvislosti s epidémiou koronavírusu čipová, resp. polovodičová kríza. Výrazný výpadok kapacít na výrobu polovodičov spôsobil celosvetovo v mnohých odvetviach nedostatky v produkcii. Následkom je prispôsobovanie automobilovej produkcie naprieč celým odvetvím, čo sa týka aj bratislavského závodu,“ dodala hovorkyňa Volkswagenu.

Ruka v ruke s rastom ekonomiky ide aj zvyšovanie platov. Lepšie časy sľubuje dokonca aj premiér Eduard Heger (OĽaNO). „Prudko sme sa odrazili od dna. Životná úroveň občanov môže opäť rásť a ešte ju potlačíme vpred reformami,“ napísal Heger na sociálnej sieti.

