Sporiteľňa upravuje jednu z podmienok na získanie vedenia účtu bez poplatku. Taktiež zvýši poplatok pri hotovostných a bezhotovostných operáciách. Zmeny poplatkov sa dotknú aj debetných kariet, kde si určitý typ klientov priplatí za výbery hotovosti z bankomatu a za platby kartou za tovar. Zmeny vo VÚB sa dotknú aktívneho využívania účtu pri odmene za vernosť, hotovostných a bezhotovostných platieb na pobočke banky, kreditných a debetných kariet.

Na trhu stále existuje možnosť mať v banke bezplatný účet, no treba na to splniť rôzne podmienky. Jedna z tých častých je, že je potrebné mať na bankovom účte úspory vo výške niekoľko tisíc eur. Banky zároveň chcú, aby klient svoj účet aktívne používal. Čo znamená, že mu na účet chodí pravidelný príjem a ten míňa prostredníctvom platobnej karty alebo trvalých príkazov.

Viaceré prieskumy už ukázali, že väčšina ľudí by uvažovala nad zmenou súčasnej banky v prípade, že by výrazne zvýšila poplatky za vedenie bežného účtu. No ako pri každom podnikaní, aj v tomto prípade platí, že banky nie sú charita. Banky sú navyše zaťažené viacerými regulačnými obmedzeniami a opatreniami a to si vyžaduje náklady. Niektorí ľudia nedôverujú internetovým bankám. Zdôvodňujú to tým, že nemajú kamenné pobočky. Zároveň bankám s kamennými pobočkami vyčítajú vysoké poplatky. Pobočka niečo stojí, rovnako ako personál v nich.