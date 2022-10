O pár dní nastane veľký presun Slovákov k hrobom svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Na Pamiatku zosnulých sa začali Slováci pripravovať už teraz. Niektorí však pri pohľade na cenovky dušičkového tovaru zamdlievajú. Pre rekordnú infláciu museli vence aj kahance oproti minulému roku zdražieť, a to nie práve mierne. O koľko si tento rok priplatíme a čo sa najviac oplatí?

Dušičkový tovar vystriedal v supermarketoch školské pomôcky a už sa vo veľkom predáva. Práve v reťazcoch je tento tovar najlacnejší, čo mnohí Slováci ocenia, keďže rapídne zdražovanie nám robí prievan v peňaženkách už dlhé mesiace. „Septembrová inflácia dosiahla medziročný rast až 14,2 %. V porovnaní s augustom (14 %) tak dosiahla opäť vyššiu úroveň a už siedmy mesiac za sebou sa drží na dvojcifernej hodnote. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška v septembri najrýchlejšie rástli potraviny, ktoré boli medziročne drahšie až o vyše 23 %,“ vysvetlila analytička 365.bank Jana Glasová.

Prvých zákazníkov vítajú predajcovia vencov aj na trhoviskách. Na známom bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici ešte len čakajú na hlavný nápor zákazníkov. „Ľudia ešte veľmi nechodia, všetci si to nechávajú na poslednú chvíľu,“ prezradila kvetinárka Natália (42). Aj ona priznala, že musela oproti minulému roku zdvihnúť ceny: „Asi o päť eur zdraželi vence.“

Podobne musela ísť s cenami hore aj ďalšia predavačka Marta (65): „Ikebany tak o tri až päť eur. Zdražel nám materiál, takže musíme. Všetko zdraželo. Aj živé kvety, minulý rok stála ruža dve eurá, teraz stojí tri.“ Malé umelé vence nájdete na trhu od 10 eur, väčšie stoja okolo 35 eur. Za živé si zákazníci priplatia. Cena malých sa začína na 20 eurách a za veľké dáte aj 48 eur. Kahance tu kúpite od 4 eur za kus, čo je o euro viac ako pred rokom.

Ceny kahancov išli hore všade. „Asi tak o 80 percent,“ povedala nám predavačka dušičkového tovaru na cintoríne vo Vrakuni Vierka (53). Rovnako je to so sviečkami do kahancov. Kým pred rokom stála jedna asi 10 centov, dnes stojí tá istá 20 centov.

„Zdraželo všetko, umelé vence, živé vence aj kvety. Väčšina ľudí kupuje podľa ceny. Čo je najlacnejšie, to berú. Nezaujíma ich, čo je pekné ani trendy, len čo je najlacnejšie,“ dodala predavačka. Zdraželi aj chryzantémy. Menšie sa dnes predávajú po 6,50 eura a veľké po 8 – 8,50 eura.

