Kortikoidy, antibiotiká, lieky na tlak, sedácia, umelá výživa a mnohé ďalšie lieky dostávajú pacienti s covidom, keď sa dostanú do nemocnice. Primár Jakub Hložník, ktorý vedie štrnásť rokov oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v nemocnici na Antolskej ulici v Petržalke, upozorňuje, že niektoré z týchto liekov majú neporovnateľne vážnejšie vedľajšie účinky ako očkovanie proti covidu.

„Napríklad kortikoidy vám môžu narušiť metabolizmus, môžu spôsobiť cukrovku, potláčajú imunitu. Potom sú tu antibiotiká, ktoré môžu spôsobiť dismikrové kolitídy, lieky na tlak, ktoré môžu pôsobiť negatívne na obeh. Pacienti, ktorí boli dlho pod sedatívami, majú často abstinenčné príznaky, keď ich odpájame," vysvetľuje primár. Preto je podľa neho potrebné si všetko toto porovnať s nežiaducimi účinkami vakcín. „Sú to dve neporovnateľné veličiny. Hlavne my ani nevieme, či tomu pacientovi, ktorý sa vyhne vakcíne, či mu potom tieto lieky s tými všetkými nežiaducimi účinkami vôbec pomôžu dostať sa z toho ťažkého stavu," dodal Hložník.

„Po očkovaní máte následky hneď, ale po prekonaní covidu si následky môžete ťahať do konca života," upozorňuje lekár s tým, že nejde len o prežitie ochorenia, ale to, čo bude po vyliečení nasledovať. Medzi následkami, ktoré stretli jeho pacientov, spomenul napríklad trombózy, embólie, desiatky pacientov skončili ako kandidáti na transplantáciu srdca či pľúc. „Ľudia rozoberajú, že imunita po prekonaní je lepšia ako po vakcíne. Ale máme tú istotu, že covid prežijeme? To si ľudia neuvedomujú. Očkovanie má stále obrovské benefity," dodal na záver.

Ako dodal, je pre neho nepochopiteľné, že ešte stále sú ľudia, ktorí popierajú vážnosť tohto ochorenia. „Mali sme pána, ktorý okrem covidu mal ešte aj infarkt. Bol na JIS-ke. Prišiel som tam večer na vizitu a priznal sa, že sa z toho s kamarátmi vysmieval na pive, že čo to aký vírus a nakoniec skončil tu. Povedal, že to by neprial nikomu. Napokon sa z toho dostal," rozpovedal primár.

