Oficiálna návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku od 12. do 15. septembra 2021 podlieha prísnym bezpečnostným opatreniam. V Bratislave, Košiciach a v Prešove polícia uzatvorí celé ulice aj diaľnice. Pozrite si, kde a v ktorých časoch sa autom nedostanete. Obmedzenia budú platiť aj na hraniciach.

Pápež priletí na bratislavské letisko v nedeľu 12. septembra popoludní. Po oficiálnom privítaní na letisku ho čaká nabitý program s mnohými presunmi na rôzne miesta. Jeho prvá cesta bude smerovať na Apoštolskú nunciatúru neďaleko bratislavského Horského parku, čo je veľvyslanectvo Vatikánu na Slovensku. V priestoroch Apoštolskej nunciatúry bude aj ubytovaný.

V pondelok má František celodenný program v Bratislave. Postupne navštívi Prezidentský palác a prezidentskú záhradu, Katedrálu sv. Martina, popoludní zavíta na súkromnú návštevu do centra Betlehem v Petržalke, presunie sa na Rybné námestie a opäť do priestorov Apoštolskej nunciatúry.

V utorok ráno sa presunie na bratislavské letisko, odkiaľ odletí na východ Slovenska. Z košického letiska zamieri do Prešova, kde vystúpi pred mestskou športovou halou. Popoludní má program na košickom sídlisku Lunik IX, na štadióne Lokomotíva v Košiciach a večer odletí späť do Bratislavy.

V stredu pocestuje pápež z Bratislavy do Šaštína, kde sa bude konať veľká katolícka púť. Odlet do Ríma z bratislavského letiska má naplánovaný popoludní o 13.45 h.

Štvordňovú návštevu Františka budú sprevádzať prísne bezpečnostné opatrenia a pripraviť sa treba aj na veľké dopravné obmedzenia. „V Bratislave bude z dôvodu bezpečnostných opatrení na viacerých komunikáciách vylúčená verejná doprava, čomu bude prispôsobená aj premávka MHD. Na uzatvorených úsekoch budú stáť príslušníci Policajného zboru SR, ktorí budú usmerňovať a riadiť dopravu na každej trase," avizoval bratislavský magistrát.

Polícia upozorňuje, že na všetkých uzavretých komunikáciách a priľahlých chodníkoch nebude možné parkovať. „Prenosným dopravným značením bude zakázané zastavenie a státie vrátane

chodníkov po trasách presunov. S obmedzeniami je potrebné počítať aj na priľahlých

cestách, ktoré sa napájajú na uzatvorené komunikácie," zdôraznila hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

S obmedzeniami sa môžu stretnúť aj chodci. „Obmedzenia pre peších budú vždy len krátkodobé a riešiť sa budú operatívne na danom mieste podľa potreby," dodal magistrát hlavného mesta.

Inak bude chodiť aj mestská hromadná doprava. Niektoré linky nebudú jazdiť vôbec, ďalšie po iných trasách. Najrozsiahlejšie obmedzenia budú v pondelok, keď širšie centrum hlavného mesta bude dostupné len električkami. „Dopravný podnik robí maximum pre zachovanie dostupnosti MHD, no napriek tomu musia cestujúci počítať s predĺženými intervalmi medzi spojmi pri väčšine autobusových a trolejbusových liniek," povedal šéf bratislavského dopravného podniku Martin Rybanský.

V čase, keď sa bude pápež presúvať z Bratislavy do Šaštína a späť polícia uzavrie celú diaľnicu. Úplné uzavretie diaľnice D2 v smere do Česka a trasy do mesta Šaštín - Stráže bude v stredu 15. 9. 2021 od 07.00 h - 13.00 h. Uzavretá diaľnica D2 v smere z Česka bude od 11.00 - 13.00 hod.

