Jednou z možností je používanie domácich spotrebičov s nižšou spotrebou energie. V súčasnosti sa už pri nákupe práčky, chladničky a ďalších spotrebičov 75 % Slovákov riadi podľa energetických štítkov. Pravidlá pre ich kategorizáciu sa neustále vyvíjajú a ak bude na európskom trhu viac než 30 % spotrebičov tried A a B, pravidlá pre energetické štítky sa predefinujú.

Kupujúci sa zo štítku dozvie nielen spotrebu energie, ale napríklad aj či má spotrebič inteligentné funkcie na jej šetrenie.



Povymieňať všetky staršie spotrebiče za nové je samozrejme finančne náročné, náklady na kúpu si treba rozložiť na dlhšie obdobie. Vymieňajte ich postupne, no so šetrením čakať nemusíte. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, no ak si odvyknete nechávať spotrebiče v pohotovostnom režime, uvidíte to aj na účtoch.



Televízor, video, notebook, herná konzola, počítač s príslušenstvom, mikrovlnná rúra, nabíjačka, satelitná súprava a ďalšie môžu ročne spotrebovať v pohotovostnom režime 500 - 700 kWh elektriny. Menej náročné na spotrebu ako klasické žiarovky sú žiarivky, dbajte aj na pravidelné čistenie spotrebičov. Už trojmilimetrová vrstva námrazy v mrazničke napríklad zvyšuje spotrebu elektriny až o 75 %.

Čítajte štítky, na ďalšej strane nájdete návod, ako na to...