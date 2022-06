Extrémne teploty už od včera trápia Slovensko, na niektorých miestach majú do konca týždňa pokoriť obávanú 40-ku! Navyše, o týždeň štartujú deťom letné prázdniny, čo pre mnohých znamená blížiacu sa dovolenku a nekonečné vylihovanie pri mori. Asi najväčšou tohtoročnou komplikáciou je zdražovanie, ktoré neobišlo ani dovolenkové pobyty. Ak ešte nemáte zarezervovaný termín, pripravte sa, že ceny išli hore, no nie všade rovnako. Zlé správy o zdražovaní prichádzajú z Chorvátska, naopak prekvapením je Grécko či Turecko. Ktoré krajiny zdraželi najviac a koľko plánujú za relax minúť Slováci?

Napriek turbulentnému obdobiu sú Slováci rozhodnutí užiť si tohtoročnú dovolenku so všetkým, čo k tomu patrí. Opatrenia spojené s pandémiou koronavírusu už zrušila väčšina krajín a napriek obávanej vlne, ktorá má udrieť už koncom leta, sa 95,4 % krajanov chystá stráviť aspoň niekoľko dní mimo svojho domova. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšil počet tých, ktorí plánujú dovolenkovať o 5 %. Vyplýva to z prieskumu portálu ZľavaDňa. „Len 4,6 % spovedaných Slovákov sa tento rok nechystá nikam. Viac ako polovica opýtaných bude spoznávať nielen krásy Slovenska, ale vycestuje aj za hranice. 35 % zapojených do prieskumu bude dovolenkovať len v našej krajine a 15 % sa chystá tráviť voľný čas iba v zahraničí,“ hovorí Zdenko Hoschek, CEO ZľavaDňa.

Napriek tomu, že inflácia aktuálne dosiahla šialenú hranicu 12,6 %, a ceny všetkého stúpajú rýchlym tempom hore, chuť Slovákov po cestovaní sa nezmenila. „Slováci si tento rok doprajú poriadnu dovolenku, šetriť sa určite nechystajú. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že minú priemerne 550 eur na jednu osobu. Okrem toho sa viac ako tretina opýtaných rozhodla, že mimo letnej dovolenky plánuje ešte 2 až 3 ďalšie pobyty,“ informoval Hoschek.

Na to, koľko sú Slováci toto leto ochotní minúť za párdňový relax sa pozrela aj spoločnosť Home Credit. Z ich prieskumu vyplynulo, že polovica ľudí plánuje za letnú dovolenku minúť, viac ako tomu bolo pred rokom. „Výrazne viac ako minule sa chystá utratiť 18 percent, trochu viac 32 percent opýtaných. Na druhej strane, 14 percent Slovákov plánuje zaplatiť menej ako v roku 2021, z toho trochu menej 8 percent a výrazne menej 6 percent. No je tu však ešte aj viac ako tretina ľudí, presne 36 percent, ktorí chcú minúť približne rovnako ako vlani,“ približuje výsledky Jaroslav Ondrušek, analytik trhu zo spoločnosti Home Credit.

Keď sa pozrieme na to, z akých zdrojov chcú letnú dovolenku Slováci financovať, najčastejšie je to z vlastných úspor (72 %) a z bežnej výplaty (23 %). Požičať si chcú na ňu len 4 percentá ľudí. „Úplne základné pravidlo je, že životnosť tovaru alebo služby, na ktorú si požičiavame, by mala byť dlhšia ako lehota splácania. Nie je práve rozumné požičať si napríklad 3-tisíc eur na luxusnú dovolenku. Po pár dňoch ste späť doma a potom musíte mesiace či roky uhrádzať splátky. Naopak, skôr dáva zmysel požičať si napríklad, keď si chcete zariadiť svoj prvý byt, kde toto vybavenie budete využívať mnoho rokov,“ radí zákaznícky ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Za posledné dva roky si Slováci zvykali na fakt, že plány na dovolenky sa vzhľadom na často sa meniace opatrenia mohli skrížiť. Letné pobyty si však po uvoľnení obmedzení plánujú dostatočne dopredu. Takmer tretina opýtaných si dovolenku rezervuje 2 a viac mesiacov dopredu, takmer 30 % tak robí minimálne mesiac dopredu. Z toho vyplýva, že až 63 % Slovákov si plánuje dovolenku s veľkou časovou rezervou. Menej ako 30 dní dopredu plánuje 29 % ľudí a vôbec ju neplánuje len niečo viac ako 8 %.

Ak patríte k tým, čo nič neplánujú, dajte si pozor! Uchmatnúť pobyt na poslednú chvíľu sa vám nemusí tento rok podariť. Zájazdy sa rýchlo predávajú, veľký záujem prekvapil aj samotné cestovky. „Cestovné kancelárie nakontrahovali taký počet zájazdov, ktorý reálne predpokladali, že predajú. Záujem Slovákov je však vyšší. Niektoré ponuky last minute alebo ultra last minute, pri ktorých si vedeli klienti kúpiť zájazd aj dva či tri dni pred odletom, a na ktoré boli Slováci v minulosti zvyknutí, nebudú tento rok dostupné, alebo ich bude výrazne menej,“ upozornil prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Ceny zájazdov podľa jeho slov hore nešli, mali by byť rovnaké ako vlani.

