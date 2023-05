Premýšľate, kam vyraziť na dovolenku? Ak vás láka "slovenské more" v Chorvátsku, skúste poloostrov Petrčane v severnej Dalmácii. Vo Falkensteiner Resort Punta Skala si naplno užijete čarovnú časť Chorvátska, skvele zrelaxujete aj sa zabavíte.

Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou lovákov. Láka ich príjemné podnebie, pláže a najmä úžasné Jadranské more. Je nielen nádherne modré, ale aj mimoriadne čisté, čo potvrdil aj prieskum známeho oceánológa J. Y. Cousteau a správa Európskej environmentálnej agentúry. Vo vode vďaka jej čistote môžete vidieť zhora jasné objekty až do hĺbky 56 metrov!

Poloostrov Petrčane, kde je Falkensteiner Resort Punta Skala, ponúka nádherné prostredie, čisté more a možstvo dovolenkových aktivít. Zdroj: archív

A keď sa už rozhodnete dovolenkovať v Chorvátsku, skúste poloostrov Petrčane. Nachádza sa neďaleko Zadaru, malebného mesta, ktoré existuje tri tisícročia. Uchváti vás krištáľovo čistá priezračná voda, príjemná stredomorská klíma a dychvyrážajúci výhľad na ostrovy Kornati či na impozantné pohorie Velebit.

A ak sa počas dovoleky ubytujete vo Falkensteiner Resort Punta Skala, budete nadšení! Je to zelená oáza pokoja na okúzľujúcom poloostrove. Falkensteiner Resort Punta Skala je prémiové letovisko, ktoré ponúka jedinečný zážitok pre tých, ktorí hľadajú skutočný stredomorský raj. Môžete si tu dopriať rodinné aktivity, objavovať romantické miesta a vychutnať si prvotriedne kulinárske špeciality. Sú tu rozsiahle súkromné pláže, exkluzívne SPA, najmodernejší fitness, zábavné centrá a zážitky šité na mieru. Resort Punta Skala je ideálna destinácia pre tých, ktorí chcú naplo prežiť magickú príťažlivosť pobrežného života.

Iste uznáte, že takýto výhľad, aký je z Falkensteiner Family Hotel Diadora, sa vám len tak nenaskytne. Je to tá pravá dovolenková atmosféra. Zdroj: archív

Resort Punta Skala ponúka hneď niekoľko možností dovolenkového pobytu. Je tu štýlový Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, luxusný Falkensteiner Family Hotel Diadora, priestranné Falkensteiner Residences Senia alebo Falkensteiner Luxury Villas Punta Skala.

Tento moderný prímorský rezort ponúka navyše množstvo prvotriednych reštaurácií, vrátane TIAN am Meer, ktorá je ocenená hviezdou Michelin. Sú tu i sezónne pop-up reštaurácie, štýlové obchody, najväčšie a najkrajšie kúpele v Dalmácii, moderné športovisko so siedmimi tenisovými kurtami, rôzne druhy vodných športov, nový Health Club a Fitness na ploche 800 m2 v klube Fortis. Resort Punta Skala má atraktívnu polohu, výbornú infraštruktúru a super vybavenie. Rôzne aktivity a zábavné akcie máte k dispozícii celý rok.

Zažijete nekončiace dobrodružstvo

Rezort Punta Skala ponúka množstvo športových a adrenalínových altivít. Zdroj: archív

V rezorte Punta Skala je až 200 slnečných dní v roku. To priam nabáda k športu a pohybovým aktivitám. Je len na vás, či si vyberiete plávanie, tenis, padel, futbal, triatlonový tréning, cyklistické výlety, plážový volejbal, basketbal alebo nordic walking. Ak uprednostňujete indoorové aktivity, tunajšia fitness zóna ponúka viacero skupinových aktivít ako je pilates, jóga, boot campy, HIIT tréningy a bowling. Takisto sa môžete zviezť na bicykli, zabehať si, vyskúšať SUP alebo jazdu na kajaku.

Tešte sa na jedinečný relax

Ak máte radi športovú dovolenku s rôznymi aktivitami, vo Falkensteiner Resort Punta Skala si prídete na svoje! Zdroj: archív

Dovolenka je najmä o oddychu a relaxe. Ten zažijete vo Falkensteiner Resort Runta Skala vďaka kombinácii jogy a relaxačných programov priamo na malebnom pobreží Jadranského mora. Osviežte sa a odpočívajte vo vodnom svete a vo wellness centre, ktoré majú rozlohu 8 000 m2. Môžete si dosýta užiť bazény a tobogany, sauny, turecké hammamy, masáže, procedúry starostlivosti o tvár a telo. Nechajte sa unášať plavaním vo vnútorných aj vonkajších bazénoch, bazénoch s morskou soľou a v nekonečných bazénoch.

Chute tunajšej gastronómie vás dostanú

Vo Falkensteiner Resort Punta Skala si môžete pochutnať na dobrotách z rôznych svetových kuchýň. Zdroj: archív

Punta Skala Resort je rajom pre gurmánov a milovníkov dobrého jedla! Kulinársky zážitok ešte umocní nádherný výhľad na Jadranské more. Reštaurácií rôzneho druhu je to veľa, takže na svoje si príde milovník každej kuchyne. Ochutnajte medzinárodné a miestne pokrmy z čerstvých surovín od miestnych dodávateľov. V jedinečnej reštaurácii TIAN, ktorú ocenili michelinskou hviezdou, si dajte niečo z vegetariánskej a vegánskej kuchyne inšpirovanej prírodou chorvatského pobrežia. TIAN Bistro am Meer otvára brány teraz v júni v Hotel & Spa Iadera. Takisto ponúka originálnu vegetariánsku a vegánsku kuchyňu.

Rodinná zábava, ktorá sa nikdy nekončí

Nekonečnú rodinnú zábavu zažijete vo Falkensteiner Family Hotel Diadora. Je to jedno z najzaujímavejších miesta na Jadrane, ktoré navyše ponúka luxusný dizajn a rušný koncept. Family Hotel Diadora je miestom pre mladých i dospelých, ale prioritou sú tu deti. Nové Falky Land s viac ako 750 m2 vnútorného aj vonkajšieho priestoru je miesto nekonečnej zábavy pre deti. V hoteli je rozsiahla free play zóna a rodinný kútik s novými Multimedia Room a Cinema. Rodičia budú nadšení, pretože tu nájdu jasle pre deti, kde sú izby na spanie i kojenie, aj úžasný nový priestor pre Falkies a Falkons s ihriskom a vyhradenými priestormi, kde sú deti v bezpečí u kreativneho animačného tímu.

V rezorte Punta Skala je veľa príležitostí aj na rodinnú zábavu a aktivity s deťmi. Zdroj: archív

Dospievajúci určite ocenia vzrušujúce workshopy STEM a laboratórne experimenty vo vedeckej miestnosti alebo v hernej a zábavnej zóne vo Fortis Clube. Rôzne akadémie úspešne spájajú učenie a zábavu! Či už vaše deti dávajú prednosť náročným športovým aktivitám plným adrenalínu alebo vyznávajú skôr indoorovú zábavu, je tu pre nich dostatok zábavných aktivít!

Rezervujte si dovolenku a ušetríte

Ak ste sa rozhodli pre dovolenku v Chorvátsku, neváhajte a rezervujte si letný pobyt Falkensteiner hneď teraz! Ušetríte tak až 15 % z ceny. O to viac sa budete tešiť na krásne slnečné dni na pobreží Jadranu, keď ich budete mať so zaujímavou 15-percentnou zľavou.