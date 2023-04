V obľúbenej destinácii Slovákov nastanú tento rok poriadne zmeny! Na dovolenku v Chorvátsku si tento rok pripravte väčší balík peňazí. Služby pre turistov tu zdraželi až o 30 percent. Okrem toho sa vám môže pobyt pri mori predražiť aj pri troche neopatrnosti, a to vtedy, ak si nedáte pozor na niektoré z nových pravidiel verejného poriadku. Ako sa vyhnúť pokute a na čom ušetriť?

Chorváti sa už naplno pripravujú na letnú sezónu 2023. Rovnako sa na ňu chystajú aj Slováci, ktorí pravidelne každý rok obsadia pobrežie Jadranu. „Chorvátsko je TOP destinácia pre Slovákov ako takých, ale z pohľadu cestovných kancelárií ani nie, pretože do Chorvátska cestujú väčšinou individuálne. Vidieť, že záujem o cestovanie narastá aj v komplikovaných časoch inflácie, vysokých energií, zdražovania,“ povedal prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes.

Tohtoročný relax pri Jadrane bude plný zmien. Pri troche neopatrnosti sa vám môže poriadne predražiť. Pravidlá zaviedlo jedno z hlavných turistických letovísk na chorvátskom pobreží Jadranského mora – Split.

Miestni, ale ani turisti sa už po tomto meste nebudú môcť pohybovať len v plavkách, bez trička. Tamojšie úrady totiž prijali novú vyhlášku, pre ktorú vám od začiatku tohto roka za prechádzku v bikinách či spodnej bielizni hrozí pokuta až 150 eur, informovala chorvátska tlačová agentúra HINA. Po meste už osadili značky, ktoré ukazujú, aké oblečenie je v uliciach vhodné a aké, naopak, nie.

Tu sa však prísne pravidlá zďaleka nekončia. Pokutu v rovnakej výške budú musieť zaplatiť aj tí, ktorí budú piť alkohol na verejných miestach. Pokuta sa bude udeľovať aj za prechádzku so psom, ktorý nebude na vôdzke, a to približne 66 eur. Pokuty pre ľudí, ktorí sa prechádzajú po starej, historickej časti mesta v plavkách, zaviedlo aj ďalšie letovisko – Dubrovník, a to už v roku 2020.

V rámci Chorvátska je však z tohto hľadiska najdrahší ostrov Hvar. Za premávanie po meste v plavkách tu hrozí pokuta až do výšky 600 eur a za pitie alkoholu na verejnosti dokonca 700 eur.

DOBRÉ SPRÁVY PRE SLOVÁKOV, KTORÍ CESTUJÚ DO CHORVÁTSKA AUTOM A O KOĽKO ZDRAŽELI V CHORVÁTSKU HOTELY ČI STRAVA? Dozviete sa na ďalšej strane »»»