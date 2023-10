Zdravotnej poisťovni Dôvera sa to podarilo hneď dva razy: získala prvé miesto v ankete Zdravotná Smart poisťovňa roka ako aj v ankete Mobilná aplikácia zdravotnej poisťovne. A to už šesť rokov po sebe. „Veľmi si vážime, že sme v hlasovaní získali najväčšiu podporu čitateľov. Motivuje nás to do ďalšej práce, aby sme dobré výsledky dosiahli aj v budúcnosti. Ďakujeme za všetky hlasy,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.



Koncom zimy spustili úplne novú mobilnú aplikáciu, ktorá nie je len vylepšením tej starej, ktorá už mala takmer 10 rokov. ”Hoci neustále prechádzala vylepšeniami, dostala sa na hranu toho, čo bolo možné zdokonaliť. Preto sme novú vyrobili od základov a určená je pre všetkých, ktorí chcú mať pohodlný prístup k svojej zdravotnej poisťovni,” povedal Matej Štepianský z Dôvery.



História ankety Smart poisťovňa sa začala písať v roku 2016. Už v roku 2017 vyhrala Dôvera kategóriu Zdravotná Smart poisťovňa. V kategórii mobilných aplikácií vtedy skončila na 2. mieste.



