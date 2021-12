Praktická rada lekára sa zíde vždy, najmä ak sa s ochorením covid-19 trápite v domácej liečbe. Primár Milan Kulkovský zverejnil radu svojho kolegu anesteziológa. „Chcel by som dať jednu praktickú lekársku radu ľuďom, ktorí ochoreli na covid a sú v prvej fáze ochorenia, vo svojich domovoch. Ide o súčasť domácej liečby, na ktorú sa často nemyslí - AKTÍVNE POLOHOVANIE,“ uviedol slová kolegu odborníka.

Vychádza zo skúseností z liečby mnohých pacientov v nemocnici, u ktorých už vírus prenikol do pľúc. Tieto skúsenosti sa totiž dajú aplikovať i na tých, ktorí sú iba v začiatočnej fáze ochorenia s vírusovým zápalom v dýchacích cestách.

„Takmer všetkým pacientom ležiacim na covid oddelení s covid zápalom pľúc pomáha za účelom zlepšenia okysličenia krvi POLOHA VĽAHU NA BRUCHU (prípadne ak sa nedá ležať na bruchu, tak aspoň NA BOKU),“ vysvetľuje lekár.

„Po otočení na brucho mnohí pacienti pocítia určitú úľavu v dýchaní prakticky ihneď, kým iní majú spočiatku pocit zhoršenia, no my ich povzbudíme, aby chvíľu vydržali a do 15-30 minút dochádza takmer u každého z nich k menšej či väčšej úľave v dýchaní,“ hovorí zo skúsenosti.

O účinku správnej polohy sa presvedčili aj meraním saturácie, teda okysličenia krvi, ktorá okamžite stúpala. Správna poloha pomôže už od prvého dňa liečby.

„U pacientov, ktorí sú v domácej liečbe, vo včasnej fáze ochorenia covid, a to hneď od 1. dňa, kedy sa vírus už šíri v dýchacích cestách, ale zatiaľ sa ešte nedostal do pľúc, môže byť AKTÍVNE POLOHOVANIE efektívnou súčasťou domácej liečby, popri liekoch, vitamínoch a príjme tekutín, v snahe o čo najlepšie okysličenie krvi a celého organizmu a tým i čo najmiernejší priebeh ochorenia,“ odporúča anesteziológ.

Pripustil, že polohovanie môže byť aj náročné, pretože si vyžaduje fyzickú námahu aj diskomfort človeka, ktorý je oslabený chorobou. Na záver upozornil, že pri zhoršovaní ťažkostí s dýchaním je potrebné včas vyhľadať odbornú zdravotnícku pomoc.