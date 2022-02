Ukrajina už vo štvrtok 24. februára zastavila kamiónové odbery tovaru. „Samozrejme, že vojna ohrozí podnikanie a obchod vo všeobecnosti. V tejto chvíli viem s určitosťou potvrdiť, že sa zastavil export, Ukrajina 'stopla' kamiónové odbery tovaru. Určite dôjde k výpadku tovarov z Ukrajiny a Ruska a tento konflikt negatívne ovplyvní aj svetové ceny," povedala Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR, v reakcii na rusko-ukrajinský konflikt. Dôsledky vojny môžu byť podľa nej nedozerné. „Maloobchod, ako konečný článok, zatiaľ necíti priame ohrozenie, tovaru máme dosť a sme pripravení aj na prípadný nápor zákazníkov," ubezpečila.

Slovenská republika nie je odkázaná na dovoz potravín a rozhodujúcich poľnohospodárskych plodín z Ruska a Ukrajiny. „Nie sme závislí ani od obilnín, ani od olejnín pestovaných na východ od našej krajiny. Z Ruska a Ukrajiny nedovážame v rozhodujúcich množstvách ani ovocie alebo zeleninu," uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), v reakcii na rusko-ukrajinský konflikt.

Údaje Štatistického úradu SR za minulý rok podľa nej hovoria o dovoze ruských potravín, ako sú niektoré pekárske výrobky a rybie produkty. „Z Ukrajiny dovážame minerálne vody, oleje, med, orechy či hydinové mäso," priblížila. „Vplyv vojny na naše agropotravinárstvo bude sekundárny, a to v podobe zvýšených cien tovarov a energií, ktoré sa spotrebovávajú pri výrobe potravín, krmív pre zvieratá a hnojív," informovala.

S tým súhlasí aj Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO). Samotných obchodníkov by podľa neho vojna nemala priamo postihnúť, keďže skladbu produktov majú diverzifikovanú. „Otázne je, ako to môže ovplyvniť samotných producentov, nielen slovenských, ale všetkých v rámci jednotného európskeho trhu, čo sa týka vstupných komodít do výrobkov," upozornil. „V prípade rastu cien alebo slabšej dostupnosti vstupných komodít, najmä energií, by sme tak nepriamo mohli tento konflikt pocítiť všetci, keďže to môže mať vplyv následne aj na prehĺbenie súčasnej inflácie v rámci celej Európy," dodal predseda SAMO.

Avizované obavy z nárastu cien rozhodujúcich agropotravinárskych komodít na svetových burzách sa podľa Holéciovej už potvrdili. Očakávania zo sekundárneho efektu vojenského konfliktu na Ukrajine sa tak napĺňajú a trh reaguje s cenami pšenice, sóje či kukurice. „Predpokladáme veľkú nervozitu a turbulenciu na burzách," uviedla. Poznamenala, že Ukrajina a Rusko z celosvetového pohľadu patria k najvýznamnejším producentom obilia. Ukrajina je tretím najväčším vývozcom kukurice a štvrtým najväčším vývozcom pšenice. Rusko dominuje vo vývoze pšenice. Ukrajinské obilie končí najmä v afrických krajinách a na Blízkom východe. Asi 30 % svetovej potreby obilia sa podľa nej realizuje práve cez Ukrajinu.

