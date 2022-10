Tragická nehoda na Zochovej mala podľa dopravného analytika Jána Bazovského vinníka, ktorým bol alkohol. Tresty sú vraj príliš mierne a nepôsobia odstrašujúco. Aký trest navrhuje on?

Alkohol zohral pri tragickej nehode dôležitú úlohu. Úsek sám osebe nebezpečný nie je. „Platí tam maximálna povolená rýchlosť 50 km/h. Za týchto okolností vodiči zvládnu oveľa ostrejšie zákruty bez problémov. Tu sa rozprávať o tom, či je zákruta nebezpečná, je irelevantné, lebo je tam dokonca viac jazdných pruhov. Toto nebol žiaden problematický úsek. Problematický je, len ak ide vozidlo vysokou rýchlosťou a pridá sa k tomu aj nepozornosť alebo vplyv alkoholu. Je to mierne ľavotočivá zákruta, ktorú by mal šofér zvládnuť bez problémov aj pri vysokej rýchlosti, ak by sa k tomu nepridala nepozornosť,“ opísal miesto nehody dopravný expert.

Ďalej dodal, že tresty pre opilcov za volantom nie sú vôbec odstrašujúce. Nepomohlo ani preklasifikovanie jazdy pod vplyvom nad 1 promile z priestupku na trestný čin. „Štatistiky nasvedčujú tomu, že to nemalo absolútne žiaden efekt, že opitých ľudí za volantom pribúda,“ tvrdí analytik. „Vodičom ignorantom je totiž absolútne jedno, či tam bude napísané 5 rokov alebo 10 rokov, pre nich to nemá žiaden efekt,“ dodal.

Odobranie vodičáku alebo odňatie slobody s podmienečným odkladom nestačia. „Ten človek neutrpí, no tak bude dva roky chodiť autobusom. Pokiaľ nikoho neprizabije alebo nespácha trestný čin, tak de facto toto ani nie je trest. A mnohí sú ešte takí, že v tom pokračujú, aj keď majú napríklad podmienku a nemajú vodičák. Lebo auto majú na dvore, tak si povedia, že už im nemajú čo zobrať. A kto im zabráni,“ povedal Bazovský.

