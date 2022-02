Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty. Hneď na to vyslal ruský prezident vojakov na východ Ukrajiny, aby "udržiavali mier". Príchod tankov na Donbas sa začal už v noci z pondelka na utorok. Z miest sa ozýva streľba, hlásia prvé obete a aj ranených. Kam sa môže situáia vyvinúť priblížil pre TA3 bývalý geneál Pavol Macko.

Počet vojakov smerujúcich na Donbas nie je známy. „Nie je úplne podstatné koľko ich smeruje priamo na Donbas. Rusko obkľúčilo Ukrajinu de facto z troch strán s výnimkou západnej časti,“ povedal Macko s tým, že neočakáva, že by tam Rusko poslala nejaké veľké množstvá a väčšinu si nechá inde. Po zaujatí pozící bude podľa neho Rusko vyčkávať. „Nevieme presne predpovedať ďalší vývoj, môže to aj eskalovať v prípade, že Ukrajina bude reagovať na bezprecedentné ukrojenie takouto "salámovou" metódou ďalšieho územia. Na druhej strane Putin nie náhodou dlhodobo rozmiestňoval vojská okolo Ukrajiny a je tu preto hrozba útokov z viacerých strán," tvrdí bývalý generál.

Včerajší emotívny prejav prezidenta Putina podľa Macka vysiela viacero signálov a taktiež vyjadruje jasnú frustráciu z rozpadu Sovietskeho zväzu a spochybňuje právo na existenciu Ukrajiny. „Putin sa stavia do polohy, že on je donútený reagovať. Včerajší prejav Vladimíra Putina mne jednoznačne vychádza ako vyhlásenie studenej vojny. Snaží sa pretlačiť do celého sveta naratív, že Rusko má nejaké historické záujemy, na ktorých sú ukrátení a oni si ich musia presadiť lebo inú možnosť nemajú. To je veľmi nebezpečné," dodal bývalý generál. „Ten prejav mi vyznel veľmi ako v 38. roku, kedy Adolf Hitler kričal emotívne, že 10-miliónov Čechoslovákov nebude utláčať tri a pol milióna Nemcov. Táto rétorika je veľmi podobná,“ prirovnal Macko.

„Dúfajme, že to skončí tým, že zostanú v blokovacích pozíciách na hraniciach tých dvoch odštiepeneckých republík a bude sa ďalej vyjednávať, ale môže prísť aj k ďalšej eskalácii,“ tvrdí Macko. Podľa Macka sa nedá vylúčiť ani ďalší postup ruských vojakov na Kyjev či ďalšie oblasti.

